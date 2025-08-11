Japonia: Doi boxeri au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la un eveniment din Tokyo, în două incidente separate

Doi boxeri japonezi au murit la câteva zile distanță unul de celălalt după ce au suferit leziuni cerebrale în meciuri separate din cadrul aceleiași gale.

Federația Mondială de Box a confirmat sâmbătă decesele. Meciurile au avut loc la emblematica Korakuen Hall din Tokyo, la data de 2 august, informează DW.

Decesele au reaprins dezbaterea urgentă privind regulile de siguranță în boxul din Japonia, în special durata meciurilor și protocoalele medicale la ring.

Ce știm despre decesele boxerilor

Shigetoshi Kotari, în vârstă de 28 de ani, s-a prăbușit la scurt timp după ce a terminat un meci epuizant de 12 runde împotriva campionului la categoria juniori ușori Yamato Hata, pe 2 august.

El a fost transportat de urgență la operație pentru un hematom subdural, cunoscut și sub numele de hemoragie cerebrală — o afecțiune care pune viața în pericol, în care sângele se acumulează între creier și craniu —, dar a murit vineri.

Consiliul Mondial de Box a confirmat că moartea lui Kotari a fost direct legată de leziunile suferite în timpul meciului.

Doar o zi mai târziu, Hiromasa Urakawa, tot în vârstă de 28 de ani, a murit după ce a suferit același tip de leziune cerebrală în timpul unui meci pierdut prin KO împotriva lui Yoji Saito.

Luptătorul din categoria ușoară a fost knock-out în runda a opta și ultima și a suferit o craniotomie în încercarea de a-i salva viața.

Omagii aduse „războinicului” boxului

Organizația Mondială de Box (WBO) i-a adus un omagiu lui Kotari pe rețelele de socializare.

„Lumea boxului plânge moartea tragică a luptătorului japonez Shigetoshi Kotari, care a cedat în urma rănilor suferite în timpul luptei pentru titlu din 2 august”, se arată în comunicat.

„Un războinic în ring. Un luptător în spirit. Plecat prea devreme.”

Sala de antrenament a lui Kotari a publicat, de asemenea, o declarație sinceră pe site-ul său web:

„A dat totul — luptând prin operații și tratamente la un spital din Tokyo după ce a suferit un hematom subdural acut. Nu a încetat niciodată să lupte.”

După moartea lui Urakawa, WBO a emis un mesaj separat în care și-a exprimat „condoleanțele sincere familiei, prietenilor și comunității japoneze de box, în acest moment incredibil de dificil”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cum a reacționat autoritatea de reglementare a boxului din Japonia

Tsuyoshi Yasukochi, secretarul general al Comisiei Japoneze de Box (JBC), a declarat sâmbătă pentru presa locală că este probabil „prima dată în Japonia când doi boxeri au suferit operații de deschidere a craniului pentru leziuni rezultate din același eveniment”.

Ca răspuns, JBC a anunțat că toate meciurile pentru titlul Federației Orientale și Pacific de Box vor fi scurtate de la 12 runde la 10.

Moartea lui Urakawa este a treia victimă mortală din box la nivel mondial din cauza leziunilor suferite în ring în acest an.

Anul trecut, boxerul irlandez John Cooney a murit la o săptămână după ce a fost internat în spital în urma înfrângerii suferite în fața lui Nathan Howells în Belfast, în lupta pentru titlul Celtic la categoria super-pană.

El suferise o leziune cerebrală gravă în timpul meciului.

După aceste decese, au început să se înmulțească apelurile pentru o supraveghere mai strictă a boxului, atât în Japonia, cât și la nivel internațional.

Susținătorii cer reducerea duratei meciurilor, efectuarea obligatorie a unor examinări medicale după meci și aplicarea mai strictă a protocoalelor privind comoțiile cerebrale.

Editor : Sebastian Eduard