Annika Schleu (Germania) a pierdut medalia de aur la pentatlon modern după ce calul ei a refuzat să coopereze la proba de sărituri peste obstacole. În doar câteva secunde, sportiva a trecut de pe locul 1, pe locul 31, izbucnind într-o criză de plâns, scrie Insider. Reprezentanta Germaniei a fost aspru criticată după ce a folosit în mod repetat biciul pentru a convinge animalul să ducă la bun sfârșit proba.

Sportiva era în fruntea clasamentului după primele două probe de pentatlon (scrimă și înot) și mai avea trei probe de parcurs (călărie și proba combinată tir + cros).

Dacă în primele probe Schleu a ieșit învingătoare, la proba de călărie norocul ei parcă s-a terminat. La săriturile peste obstacole calul ei, Saint Boy, a refuzat pur și simplu să coopereze, astfel că sportiva a obținut zero puncte.

După câteva ture în jurul obstacolelor și după câteva încercări eșuate de a-l face pe Saint Boy să se miște, ajutându-se de bici, Schleu a renunțat și a izbucnit în lacrimi.

Sportiva a fost aspru criticată pentru folosirea biciului

După probele rămase, reprezentanta Germaniei la pentatlon modern a termit pe locul 31 dintr-un total de 36.

„Am încercat, dar el nu a vrut să plece. Am simțit că nu are încredere, dar am încercat din răsputeri”, a declarat Schleu la finalul probei, potrivit AP.

Schleu a fost aspru criticată pentru că a folosit în mod repetat biciul în încercarea de a-l determina pe Saint Boy să sară peste garduri. Comitetul olimpic german a solicitat ca pentatlonul modern să își schimbe abordarea „astfel încât calul și călărețul să fie protejați”, adăugând că „bunăstarea animalelor și condițiile de concurență pentru sportivi trebuie să fie în centrul atenției”.

Sportivii nu își aduc proprii cai la proba de sărituri, ci li se atribuie în mod aleatoriu unul dintre cei 18 cai puși la dispoziție.

Același cal i-a fost repartizat și reprezentantei Rusiei și, în mod similar, a refuzat să sară peste obstacole, potrivit ziarului irlandez The Journal.

