JO 2020. Medalii de aur, ratări șocante, temperaturi ridicate și teste Covid pozitive în prima zi după deschiderea Jocurilor Olimpice

China a câștigat prima medalie de aur a Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo, iar gazda Japonia a obținut și ea o primă medalie de aur, sâmbătă, în prima zi de competiții după deschiderea oficială a Olimpiadei. România are și ea o medalie, de argint, prin Ana Maria Popescu. Concursurile s-au desfășurat însă într-o atmosferă sufocantă, la propriu, relatează BBC.

Sportivii s-au plâns de condițiile epuizante date de combinația supărătoare a temperaturii ridicate cu umiditatea. Mai mulți jucători de tenis au cerut ca meciurile să fie mutate mai târziu în cursul zilei.

Ana Maria Popescu aduce prima medalie pentru România

Scrimera română Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de argint în proba individuală feminină de spadă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sâmbătă, după ce a fost învinsă în finală de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin „tuşa de aur”.

Reprezentanta noastră a pierdut dramatic, în prelungiri, şi a ratat pentru a doua oară titlul olimpic, după ce în 2008, la Beijing, a obţinut tot argintul.

„Sper ca de data asta să fie suficient, să nu mai fie ca data trecută când am pierdut aurul. Sper ca de data asta să fie mai bine şi să asigure un buget de bun simţ pentru viitorul scrimei româneşti”, a declarat Ana-Maria Popescu la TVR.

Cu toate acestea, Ana Maria Popescu (37 de ani) și-a păstrat o stare de spirit bună și a dat de înțeles că își va continua cariera sportivă.

„Mă dor toate, m-am chinuit, e cea mai muncită și mai chinuită medalie din toată cariera mea, așa că nu-mi pasă de aurul care este la gâtul lui Sun Yiwen. Îmi pasă de bucățica asta de metal pe care mi-am dorit-o pentru mine. Și o am și asta e cel mai important. Și dacă la Beijing n-am avut maturitatea necesară să mă bucur de acea medalie, acum sunt foarte mulțumită de ce-am reușit să fac. E maxim din ce puteam să fac, la ce pregătire am avut, la ce chin și la cât contează sportul în România, trebuie s-o spunem și pe asta. A fost minunat ce-am reușit să fac astăzi”, a transmis vicecampioana olimpică.

„Acum, la somn cu mine, nu de alta, dar avem - să sperăm măcar - Europene, în toamnă. Sau credeați că scapați de mine?!”, a scris ulterior sportiva pe Facebook.

În ceea ce-l privește pe Iulian Teodosiu, acesta a produs o mare surpriză elminându-l din competiție pe italianul Luca Curatoli, însă a ratat calificarea în optimi, după ce în meciul din șaisprezecimi românul a suferit o accidentare și în cele din urmă a pierdut.

Zi fastă pentru jucătoarele de tenis ale României

În ciuda căldurii, cele trei fete care reprezintă România la tenis au făcut o figură foarte frumoasă la Tokyo în primele lor meciuri.

Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu a învins-o pe americanca Alison Riske, cu 6-7 (0), 7-5, 6-4, în prima rundă a probei de simplu din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Buzărnescu (33 ani, 168 WTA), calificată in extremis la Jocurile Olimpice în urma retragerii multor jucătoare, a reuşit să obţină victoria la capătul unui meci foarte disputat, care a durat aproape trei ore (2 h 53 min).

Mihaela Buzărnescu, aflată la prima ei participare la Jocuriele Olimpice, va avea un meci mult mai dificil în turul al doilea, urmând să o înfrunte pe cehoaica Marketa Vondrousova (22 ani, 41 WTA), care a dispus de olandeza Kiki Bertens, cu 6-4, 3-6, 6-4.

Și perechea română Monica Niculescu/Raluca Olaru a debutat cu o victorie spectaculoasă, 7-5, 1-6, 10-6 cu taiwanezele Hao-Ching Chan/Latisha Chan, sâmbătă, în proba feminină de dublu a turneului de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

Niculescu şi Olaru au reuşit să le învingă neaşteptat pe favoritele numărul cinci ale probei după aproape două ore de joc (1 h 58 min). Pentru Niculescu a fost o revanşă în faţa taiwanezelor Chan, care au câştigat în primul tur la Jocurile de la Rio, în 2016, contra cuplului Monica Niculescu/Irina Begu cu 5-7, 6-4, 6-3.

Şi Olaru a jucat la Rio de Janeiro, oprindu-se în optimile probei de dublu în care a făcut pereche cu Andreea Mitu.

Cele două românce, care au o finală WTA jucată împreună la dublu, în 2020, la Praga, vor juca în optimi împotriva câştigătoarelor din meciul care le va opune duminică pe australiencele Ellen Perez/Samantha Stosur şi pe letonele Jelena Ostapenko/Anastasija Sevastova.

Canotorii confirmă așteptările

Canotorii români, de care se leagă speranțele pentru noi medalii pentru România, și-au confirmat valoarea în calificări.

Adriana Ailincăi și Iuliana Buhuş au terminat pe locul 2 cursa de calificare în proba de dublu rame feminin (W2-) și s-au calificat în semifinală.

În proba de dublu rame masculin (M2-), Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosă au terminat pe locul 1 cursa de calificare pentru semifinale.

La dublu vâsle feminin categorie ușoară (LW2x), Gianina Beleagă și Ionela Cozmiuc au terminat cursa pe locul 1. S-au calificat astfel în semifinale.

Mădălina Hegheș, Logofatu Elena, Cristina Popescu și Roxana Anghel, echipajul de patru rame feminin (W4-), a încheiat pe locul 3 cursa de calificare și intră în recalificări.

În proba de patru rame masculin (M4-), Mihai Vasile Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Constantin Berariu și Cosmin Pascari au terminat cursa de calificare pe locul 4 și intră în recalificări.

În proba de 8+1 masculin (M8+), Alexandru Chioseaua, Florin Lehaci, Radu Constantin, Sergiu Vasile Bejan, Vlad Aicoboae , Adam Constantin, Florin Arteni-Fîntînariu, Ciprian Huc și Adrian Munteanu au terminat cursa de recalificare pe locul 3.

Echipajul de 8+1 feminin (W8+), compus din Magdalena Rusu, Viviana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Madalina Beres, Amalia Bereș, Denisa Tîlvescu și Daniela Druncea, a încheiat pe locul 2 și intră la recalificări.

Echipajul de dublu vâsle feminin (W2x), compus din Simona Radiș și Ancuța Bodnar, a încheiat pe primul loc cursa de calificare. Vor participa în semifinalele.

Echipajul format din Enache Marian Florin și Prundeanu Ionuț a terminat cursa de calificare pe locul 3, asigurându-și un loc în semifinala A/B.

Căldura l-a făcut pe ciclistul Eduard Grosu să abandoneze

Cicliștii din cursa masculină pe șosea au resimțit acut condițiile meteo dificile, inclusiv românul Eduard Grosu. El nu a reuşit să termine cursa de fond din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, din cauza căldurii sufocante şi a unui traseu care nu îl avantaja. S-a aflat însă în prim-planul cursei pentru o bună bucată de timp şi a avut un avans de 20 minute faţă de restul plutonului.

„Strategia a fost una bine aleasă, am reuşit să fiu prezent în evadarea zilei, am avut un avans de 20 de minute, dar din păcate căldura mi-a pus probleme foarte mari (...). Căldura a fost problema mea cea mai mare. Pe finalul căţărării, mă durea foarte tare capul, am început să am frisoane, pielea de găină, din cauza căldurii, şi nu am reuşit să mă exprim 100%. Din nefericire, condiţiile de aici au fost puţin vitrege cu mine, pentru că de obicei nu îmi place căldura. Am crezut că azi, fiind şi puţină ploaie, o să reuşesc să trec mai bine, dar cu temperaturi de 38-40 de grade Celsius pe o căţărare, când te bate soarele în cap, e dificil şi pentru mine a fost o problemă acest lucru'”, a declarat pentru Agerpres Eduard Grosu (28 de ani), după cursa care a fost încheiată de 85 din cei 126 rutieri prezenţi la start.

Ecuadorianul Richard Carapaz a reușit să sfideze condițiile, câștigând în mod convingător a doua medalie de aur din istoria națiunii sale.

Novak Djokovici: „Umiditatea este criminală”

Și numărul 1 mondial în tenis, Novak Djokovic, a avut probleme cu umiditatea ridicată, deși a început cu dreptul, cu o victorie de rutină, 6-2 6-2, în fața bolivianului Hugo Dellien, în proba de simplu masculin.

Sârbul a devenit însă al doilea jucător care a pus sub semnul întrebării programarea meciurilor, după ce rusul Daniil Medvedev a sugerat că o oră de începere mai târzie ar face condițiile mai suportabile.

„Umiditatea este criminală... Sunt de acord cu el 100%”, a declarat Djokovic. „Ca să fiu sincer, nu înțeleg de ce nu încep meciurile la, să zicem, 15:00. Poate că ITF (Federația Internațională de Tenis) vă poate da un răspuns mai bun la întrebarea de ce au ales să se joace în mijlocul zilei. Mă îndoiesc că vor schimba decizia, dar noi sperăm că o vor face”, a declarat Novak Djokovic.

ITF a spus că programul a ținut cont de factori precum restricțiile autorităților locale legate de Covid-19, dar și de imprevizibilitatea vremii, pentru că este așteptat un taifun la Tokyo.

Laura Ilie, ratare la limită a calificării

China și-a început sâmbătă dominația în clasamentul pe medalii prin Yang Qian, care a câștigat primul aur în finala feminină de pușcă cu aer comprimat de 10 m.

La acest sport, Laura Ilie era una din speranţele îndreptăţite ale delegaţiei României la cucerirea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar sportiva antrenorului Florin Olimpiu Marin, care şi-a asumat în întregime eşecul din calificările de sâmbătă, se numără printre primii olimpici români care vor părăsi Japonia.

În altă ordine de idei, un infirmier din Iran a devenit campion olimpic în concursul masculin de pistol cu aer comprimat de 10 m. Javad Foroughi s-a apucat de acest sport abia în 2017, după ce i s-a arătat cum să folosească un pistol cu aer comprimat într-un subsol al spitalului în care lucrează.

O legendă eliminată

Unul dintre cele mai mari șocuri ale primei zile a Jocurilor Olimpice a venit din partea gimnastului japonez Kohei Uchimura, de șapte ori medaliat la Jocurile Olimpice.

Dublu campion la toate categoriile, în vârstă de 32 de ani, el alesese să concureze doar la aparatul său preferat, bara fixă. Însă, după o cădere în calificări, el nu va participa la finală.

„Mi-am atins deja apogeul”, a declarat veteranul gimnast după ce și-a urmărit coechipierii realizând o serie de exerciții de înaltă calitate.

Și a mai existat o altă eliminare șocantă pentru țara gazdă, la Centrul de Acvatică din Tokyo: triplul campion mondial Daiya Seto, considerat speranța Japoniei pentru medalia de aur la înot, nu s-a calificat în finala masculină de 400 m mixt individual.

Ghinion pentru Marian Drăgulescu: primul sub linie

Marian Drăgulescu, veteranul gimnasticii românești, şi-a luat adio de la podiumul olimpic. Gimnastul de 40 de ani a ratat calificarea în finala la sărituri. Drăgulescu s-a clasat pe locul 9, în timp ce primii 8 merg mai departe în competiţie.

„Am fost foarte aproape să reușesc prima săritură în picioare! Nu îmi pare rău că am mai încercat încă o dată, sunt doar recunoscător”, a spus Drăgulescu după ultima sa prezenţă la Jocurile Olimpice.

Sportivul nostru rămâne cu trei medalii olimpice cucerite la Atena, în 2004: argint la sol și două de bronz, câştigate tot la Atena, una cu echipa şi la cealaltă la sărituri.

Marian Drăgulescu, fost campion mondial şi european, anunţase anterior că se retrage din activitate după aceste Jocuri Olimpice.

Duminică este programat concursul feminin de calificare, în care vor evolua Larisa Iordache (bârnă) şi Maria Holbură (individual compus).

Primul sportiv depistat cu COVID după ce a concurat

Canotorul olandez Finn Florijn, care trebuia să participe în concursul de rame simplu masculin, a fost depistat pozitiv la Covid-19 după ce a concurat în calificări. Sportivul de 21 de ani a intrat în carantină și nu va mai concura la Jocuri.

El este primul sportiv care a fost depistat pozitiv după ce a concurat la Tokyo, o evoluție care ar putea pune sub semnul întrebării sistemul de prevenție existent, în ciuda faptului că este unul riguros.

Medaliile, de exemplu, sunt înmânate pe tavă sportivilor, pentru a evita un contact prea apropiat. Câștigătorii sunt rugați să-și pună singuri medaliile pe cap, iar pe podium sunt purtate în permanență măști.

Record olimpic la proba feminină de haltere

Revenind la China, a doua medalie de aur a delegației acestei țări i-a revenit halterofilei Hou Zhihui care a câștigat proba feminină de haltere -49 kg, cu un scor combinat de 210, doborând recordul olimpic.

Naohisa Takato l-a învins pe taiwanezul Yang Yung-wei în finala de judo la 60 kg de la Nippon Budokan și a obținut prima medalie de aur a Japoniei.

SUA, fără medalie după prima zi de concurs

Pentru prima dată în 1972, Team USA nu a reușit să câștige o medalie în prima zi a Jocurilor.

În turneul de softball, care a început la începutul săptămânii, înainte de ceremonia oficială de deschidere, favoritele la medalia de aur și-au continuat startul victorios, învingând Mexicul cu 2-0 pe stadionul de baseball din Yokohama. Însă echipa SUA s-a confruntat cu critici pentru stilul de joc lent și adesea defensiv, marcând doar cinci puncte în trei meciuri.

Clasamentul pe medalii, după prima zi de competiții

Astfel, în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după probele disputate sâmbătă, pe primul loc se află China cu 4 medalii, trei de aur şi una de bronz.

Pe locurile următoare în ierarhia pe medalii se află Japonia cu 2 medalii (aur, argint), Coreea de Sud cu 3 medalii (aur, două de bronz), Italia 2 medalii (aur, argint), urmate de Ecuador, Ungaria, Iran, Kosovo şi Thailanda cu câte o medalie de aur, Rusia şi Serbia cu câte o medalie de argint şi una de bronz.

România se află pe locul 12 cu o medalie de argint, cucerită prin scrimera Ana-Maria Popescu, la egalitate cu Belgia, Spania, India, Olanda, Taiwan şi Tunisia.

Loc/ Țara/ AUR /ARGINT/ BRONZ /TOTAL

1 China 3 0 1 4

2 Italia 1 1 0 2

2 Japonia 1 1 0 2

4 Coreea de Sud 1 0 2 3

5 Ecuador 1 0 0 1

5 Ungaria 1 0 0 1

5 Iran 1 0 0 1

5 Kosovo 1 0 0 1

5 Thailanda 1 0 0 1

10 Rusia 0 1 1 2

10 Serbia 0 1 1 2

12 Belgia 0 1 0 1

12 Spania 0 1 0 1

12 India 0 1 0 1

12 Olanda 0 1 0 1

12 ROMÂNIA 0 1 0 1

12 Taiwan 0 1 0 1

12 Tunisia 0 1 0 1

19 Estonia 0 0 1 1

19 Franţa 0 0 1 1

19 Indonezia 0 0 1 1

19 Israel 0 0 1 1

19 Kazahstan 0 0 1 1

19 Mexic 0 0 1 1

19 Mongolia 0 0 1 1

19 Slovenia 0 0 1 1

19 Elveţia 0 0 1 1

19 Ucraina 0 0 1 1

