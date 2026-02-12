JO 2025 Milano Cortina. Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu aduc cea mai bună clasare de până acum a României, la sanie

Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu au adus cea mai bună clasare de până acum la Jocurile Olimpice din Italia. România a încheiat pe locul 9 proba de sanie dublu feminin la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026.

Cele două sportive au ocupat poziția a 9 în ambele manșe, reușind să mențină România în top 10 olimpic într-o competiție extrem de strânsă.

Clasarea reprezintă cea mai bună performanță a delegației României la această ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Strămăturaru și Manolescu s-au descurcat excelent în cele două manșe și au terminat la un ecart de 2.460 secunde.

Titlul olimpic a fost câștigat de Italia, prin Andrea Voetter și Marion Oberhofer. Podiumul a fost completat de Germania și de Austria.

După concurs, Raluca Strămăturaru a anunțat că aceasta a fost oficial ultima sa participare la Jocurile Olimpice, marcând finalul unei cariere impresionante. La rândul său, Carmen Manolescu i-a mulțumit colegei sale pentru încredere și a declarat că speră să mai trăiască o experiență olimpică la fel de frumoasă în viitor.

