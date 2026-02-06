JO 2026. Încep Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. La ce oră are loc ceremonia de deschidere

Live TV

flacara olipica la milano italia
Ediţia din aceată iarnă a JO se va desfăşura pe cea mai mare suprafaţă din istoria competiţiei. Foto: Profimedia
Jocurile Olimpice de iarnă încep vineri, la Milano-Cortina, în nordul Italiei, cu ceremonia de deschidere programată pe Stadionul San Siro din Milano, de la ora 21:00 (ora României). Ediţia din acest an se va desfăşura pe cea mai mare suprafaţă din istoria competiţiei.

Circa 2.900 de sportivi, reprezentând peste 90 de comitete olimpice naţionale, vor concura până pe 22 februarie în cele 116 probe pe gheaţă şi pe zăpadă, la opt sporturi şi 16 discipline sportive.

Ceremonia de deschidere va implica artişti de renume internaţional care vor participa la un spectacol uimitor, printre care vedeta americană Mariah Carey, câştigătoarea de cinci ori a Premiilor Grammy, câştigătoarea Globului de Aur, artista italiană Laura Pausini, starul muzicii italiene Andrea Bocelli, actorul şi producătorul Pierfrancesco Favino şi actriţa italiană Sabrina Impacciatore.

Spectacolul ceremoniei este realizat de compania Balich Wonder Studio, coordonatorul ceremoniei fiind Marc Balich.

Parada delegaţiilor şi aprinderea vasului olimpic vor rămâne momentele de referinţă ale ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026, potrivit Agerpres.

Medalii din materiale reciclate

Deşi Jocurile se deschid oficial la 6 februarie, competiţiile au început din 4 februarie (curling dublu mixt). Primele medalii olimpice vor fi acordate sâmbătă 7 februarie.

Medaliile pentru Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026 sunt realizate de Monetăria de stat italiană, Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), care este şi sponsor oficial al Jocurilor Olimpice şi Paralimpice Milano-Cortina 2026.

Distincţiile au două feţe împletite, simbolizând apogeul călătoriei sportivilor şi a celor care-i însoţesc, discurile sunt realizate de IPZS din materiale reciclate recuperate de la companiile care reciclează deşeuri şi vor avea un înalt grad de calitate.

Un total de 1.146 de medalii sunt produse pentru olimpici pentru a fi acordate în cele 195 de evenimente, din care câte 245 sunt dedicate locului I (aur), locului II (argint) şi locului III (bronz), iar câte 137 sunt realizate pentru sportivii paralimpici pentru fiecare din cei care ocupă locul I (aur), locul II (argint) şi locul III (bronz).

Țări care participă prima oară

Trei state vor debuta la Jocurile Olimpice de Iarnă, la ediţia din acest an, de la Milano-Cortina: Benin, Guineea-Bissau şi Emiratele Arabe Unite.

La 29 ianuarie, Comitetul Internaţional Olimpic a anunţat că a aprobat participarea a 13 sportivi din Rusia şi 7 din Belarus care vor concura la Jocurile Olimpice Milano-Cortina în calitate de sportivi individuali neutri, fără purtarea drapelului şi fără intonarea imnului lor naţional, potrivit olympics.com.

Italia a mai găzduit de două ori Jocurile Olimpice de iarnă, la Cortina d'Ampezzo (26 ianuarie şi 5 februarie 1956) şi la Torino (10-26 februarie 2006).

Este prima ediţie a Jocurilor Olimpice desfăşurată în mandatul actualei preşedinte a Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, care a preluat conducerea CIO la 23 iunie 2025.

Mascotele Tina și Milo

Ştafeta torţei olimpice se va încheia pe 6 februarie, după o călătorie de 12.000 de kilometri prin cele 110 provincii ale Italiei, în care a fost purtată de 10.001 de persoane. Joi seara, torţa olimpică a fost purtată la Milano de antrenorul echipei de fotbal Inter Milano, românul Cristian Chivu.

Mascotele oficiale ale Jocurilor de la Milano-Cortina 2026 sunt Tina (mascota olimpică) şi Milo (mascota paralimpică). Tina este prescurtarea de la Cortina, iar Milo este prescurtarea de la Milano. Perechea va fi acompaniată de şase fulgi de zăpadă, numiţi „Flo”, care simbolizează spiritul olimpic.

România are 29 de sportivi

România va fi reprezentată la cea de-a XIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă de 29 de sportivi, potrivit Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Însoţiţi de echipele tehnice, 28 de sportivi titulari şi o rezervă, care vor locui în şase sate olimpice, vor concura la nouă discipline sportive.

Cei şapte purtători de drapel ai României sunt: Julia Sauter (patinaj artistic) - Milano, Kata Mandel (snowboard) şi Alexandru Ştefănescu (schi alpin) - Livigno, Daniela Toth (schi sărituri) şi Paul Pepene (schi fond) - Predazzo, Raluca Strămăturaru (sanie) şi Mihai Tentea (bob) - Cortina d'Ampezzo.

România a obţinut o singură medalie în istoria participărilor sale la Jocurile Olimpice de iarnă, de bronz, prin echipajul de bob două persoane alcătuit din Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe, în 1968, la Grenoble.

