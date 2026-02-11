JO 2026. Medaliile olimpice de la Milano ar putea fi cele mai valoroase din istorie. Cât aur conțin, de fapt

Medaliile câștigate de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano ar putea fi mult mai valoroase decât cele câștigate la competițiile anterioare anterioare, din cauza prețurilor în creștere ale aurului și argintului.

Medaliile olimpice de aur nu mai sunt fabricate din aur masiv. Ultima dată când a fost acordată o medalie de aur pur a fost la Jocurile Olimpice de vară din 1912 de la Stockholm, Suedia, a declarat pentru CBS News Bobby Eaton, expert în obiecte olimpice de colecție la RR Auction, cu sediul în Boston. Acum, Comitetul Internațional Olimpic solicită doar ca medaliile de aur să fie formate din cel puțin 92,5% argint, conform directivelor CIO.

Medaliile olimpice de aur sunt compuse astăzi din 500 de grame de argint placat cu șase grame de aur pur. Medaliile de argint conțin 500 de grame de argint și nu sunt placate. Medaliile de bronz sunt făcute din bronz masiv.

La prețurile actuale ale metalelor prețioase și pe baza conținutului de minerale, așa-numita „valoare de topire” a unei medalii olimpice de aur este de aproximativ 2.500 de dolari.

Marți, prețul aurului a crescut la 5.054 de dolari pe uncie. Șase grame înseamnă 0,2 uncii, ceea ce conferă aurului conținut în medaliile olimpice de iarnă o valoare precisă de 1.011 dolari. La 83 de dolari pe uncie, argintul conținut într-o medalie de aur valorează aproximativ 1.463 de dolari. Aceasta ar face ca o medalie de aur să valoreze 2.474 de dolari doar pe baza valorii componentelor sale.

Prețul aurului a crescut la niveluri record luna trecută, depășind pentru prima dată 5.000 de dolari, deoarece investitorii s-au îndreptat către metalul prețios pentru a se proteja împotriva riscurilor derivate din incertitudinea geopolitică și creșterea datoriei globale. În urmă cu un deceniu, aurul se tranzacționa între 1.200 și 1.300 de dolari pe uncie.

Sportivi care și-au vândut medaliile

Medaliile olimpice au însă o valoare financiară mult mai mare datorită semnificației lor istorice și a potențialului de colecție. Dacă un sportiv ar încerca să-și vândă medalia la scurt timp după jocurile olimpice, ar putea obține între 50.000 și 80.000 de dolari, a declarat Eaton pentru CBS News.

„Există o discrepanță între valoarea de topire și valoarea reală de colecție”, a spus el.

Deși majoritatea sportivilor olimpici își păstrează medaliile câștigate cu efort, unii câștigători le revând la prețuri care le pot reflecta prestigiul și importanța. În 2013, una dintre cele patru medalii de aur câștigate de atletul american Jesse Owens la Jocurile Olimpice din 1936 de la Berlin a fost licitată pentru 1,47 milioane de dolari - un record pentru o medalie olimpică, potrivit SCP Auctions, care s-a ocupat de vânzare.

Greg Louganis, faimosul înotător american care a câștigat cinci medalii de aur și o medalie de argint la Jocurile Olimpice din 1976, 1984 și 1988, s-a despărțit și el de trei dintre cele cinci medalii ale sale. În 2025, medalia sa de aur de la Jocurile Olimpice de vară de la Seul din 1988 s-a vândut cu peste 200.000 de dolari, potrivit RR Auction, care s-a ocupat de licitație.

Medalia de aur a lui Louganis de la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles din 1984, la sărituri de la trambulină de 3 metri, s-a vândut cu puțin sub 200.000 de dolari, în timp ce medalia sa de argint de la Jocurile Olimpice de vară de la Montreal din 1976 s-a vândut cu peste 30.000 de dolari. Vânzarea medaliilor i-a permis lui Louganis să se mute în Panama, a declarat Eaton, care s-a ocupat de licitație.

„A spus că banii pe care i-a obținut din vânzarea medaliilor i-au permis să-și reia viața, astfel încât să poată face ceea ce își dorește”, a spus Eaton.

Campionul la înot Ryan Lochte a scos la licitație, în 2022, șase dintre medaliile sale - trei de argint, trei de bronz - pentru a strânge bani pentru o organizație caritabilă pentru copii. În patru ediții ale Jocurilor Olimpice, a câștigat în total 12 medalii, inclusiv șase de aur.

„Nu sunt genul de persoană care să fie atât de sentimentală în privința medaliilor”, a declarat Lochte pentru Associated Press la acea vreme. „Medaliile mele stau în dulap, adunând praf. Amintirile pe care le am sunt cele care contează cel mai mult”, a spus Lochte.

Medaliile din acest an atrag atenția și dintr-un motiv mai puțin plăcut. Comitetul de Organizare a Jocurilor Olimpice a declarat că investighează o „problemă care afectează un număr mic” de trofee, după ce unii sportivi s-au plâns că medaliile lor s-au rupt.





