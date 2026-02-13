Live TV

JO 2026 Milano Cortina. Cele aproape 10.000 de prezervative distribuite în satele olimpice au fost epuizate în trei zile

cercuri inele olimpice olimpiada milano cortina
Aproape 10.000 de prezervative gratuite au fost distribuite în cele şase sate olimpice ale Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026. Potrivit La Stampa, stocul s-a epuizat în doar trei zile. 

La Jocurile Olimpice participă 2.900 de sportivi, reprezentând 92 de comitete olimpice naţionale. 

Serviciul de presă al Jocurilor Olimpice, contactat de ziarul 20 Minutes înainte de începerea celor două săptămâni, a asigurat că „dacă va fi necesar, vor fi furnizate stocuri suplimentare pe toată durata Jocurilor Olimpice”, conform News.ro. 

La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, au fost distribuite 200.000 de prezervative masculine, 20.000 de prezervative feminine şi 10.000 de prezervative orale. 

Epuizarea rapidă a stocului s-ar putea explica prin faptul că mulţi sportivi consideră aceste prezervative suveniruri, după cum a explicat patinatorul american Adam Rippon. 

„Dacă vă întrebaţi unde au dispărut 3.000 dintre prezervativele distribuite la Pyeongchang în 2018... Eu le-am luat”, a mărturisit el într-un podcast NBC la începutul lunii. 

