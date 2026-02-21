Live TV

JO 2026 Milano Cortina. Programul sportivilor români în penultima zi a competiţiei

Data publicării:
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
Foto: Profimedia
Din articol
Delegaţia României la JO Milano Cortina:

Sportivii români vor evolua în probele de bob, schi fond şi biatlon, sâmbătă, în penultima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

De la ora 11.00, în manşele 1 şi 2, la bob, în proba rezervată echipajelor de 4 persoane, vor evolua Mihai Tentea, Constantin Dinescu, Mihai Pacioianu şi George Iordache.

La schi fond, 50 km mass start, Paul Pepene şi Gabriel Cojocaru, vor evolua de la ora 12.00.

De la ora 15.15 începe proba de biatlon, unde România va fi reprezentată la 12.5 km mass start de Anastasia Tolmacheva.

28 de sportivi tricolori şi o rezervă reprezintă România la JO de iarnă

Delegaţia României la JO Milano Cortina:

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Bob – Sat Olimpic Cortina

4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano

1 sportiv (feminin): Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban

Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)

2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
1
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
3
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
Israelul este în alertă maximă, pe fondul unui posibil atac al SUA în Iran Foto Profimedia
4
Israelul, în stare de alertă maximă, oficialii evaluează un atac iminent al SUA asupra...
gari kasparov sustine un discurs
5
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru...
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Digi Sport
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
delegatia ucrainei la ceremonia JO 2026
O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. „Trebuie să fiu îngrijorată”
bob romania jo 2026 milano cortina
JO 2026 Milano Cortina. Tentea şi Iordache, cel mai bun rezultat al României din ultimii 34 de ani la bob două persoane
Val di Fiemme, Italy 20260215. Anna Odine Stroem with the gold medal on the podium after jumping the women's large hill in the Predazzo Ski Jumping Stadium during the Winter Olympics in Milano Cortina 2026. Photo: Terje Pedersen / NTB This text is auto
Secretul Norvegiei pentru dominația la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce fac diferit pentru copiii lor
avalansa
Avalanșă de mari dimensiuni în nordul Italiei. Doi schiori au murit, altul se află în stare gravă
elicopter smurd
Accident grav pe pârtia din Cârlibaba: adolescentă găsită inconștientă, dusă cu elicopterul SMURD la spital
Recomandările redacţiei
politie pe drum inchis de zapada
Ninge viscolit în 16 județe și în București. Copaci căzuți, mașini...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să...
Donald Trump și Gentry Beach / Leonid Mihelson și Vladimir Putin
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea...
Ce joburi din România nu pot fi înlocuite de roboți. Foto Getty Images
Joburi sigure în România: Cele mai căutate locuri de muncă pe care...
Ultimele știri
Melania Trump a donat rochia pe care a purtat-o în ianuarie 2025 la ceremonia de învestitură a soțului său
Adolescenta de 18 ani, care și-a ucis familia și mai mulți copii într-o școală din Canada, discutase cu ChatGPT scenarii violente
Ucraina, în stare de război, are rată de vaccinare mai mare decât România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Tigru. Mai multă maturitate și răbdare în dragoste, afirmare...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Hagi-Gheorghe a devenit oficial sfânt. Anunțul Patriarhiei Ecumenice. Despre cine este vorba
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Cum a stabilit Mircea Lucescu același record pentru Rapid și Dinamo. E singurul antrenor român care a reușit...
Adevărul
Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare: semnal dur pentru Belarus și Rusia
Playtech
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială
Newsweek
Martie aduce bani în conturi! Vezi când se dă pensia, alocația și ajutoarele sociale pentru milioane de români
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...