JO 2026 Milano Cortina. Sportivii se plâng ca medaliile olimpice se rup imediat. Anunțul organizatorilor

Organizatorii Milan-Cortina 2026 spun că acordă „atenţie maximă” motivului pentru care medaliile olimpice se rup, după ce mai mulţi sportivi au avut probleme cu medaliile lor.

Două dintre medaliatele cu aur ale SUA, Breezy Johnson şi Alysa Liu, au dezvăluit că panglica s-a desprins de medalie la scurt timp după ce au primit premiul.

Johnson, care a câştigat medalia de aur la schi alpin feminin, a arătat medalia ruptă la conferinţa de presă de după eveniment, relatează BBC, citată de News.ro.

„Iată medalia. Şi iată panglica. Şi iată micul element care ar trebui să se fixeze în panglică pentru a ţine medalia, şi da, s-a desprins”, a spus ea.

Liu a dezvăluit o problemă similară într-un clip postat pe reţelele sociale, după ce a câştigat medalia de aur ca membră a echipei Statelor Unite la proba de patinaj artistic pe echipe.

Videoclipul o arată pe Liu ţinând medalia şi panglica în mâini separate, cu textul: „Medalia mea nu are nevoie de panglică”.

Problema a afectat şi echipa germană, care a câştigat medalia de bronz la biatlon. Un videoclip postat pe Instagram arată medalia căzând de pe panglica unuia dintre sportivi în timp ce aceştia săreau în sus de bucurie la hotelul echipei.

Andrea Francisi, directorul operaţional al Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026, a declarat că organizatorii investighează problema.

„Suntem pe deplin conştienţi de situaţie”, a spus Francisi. „Cercetăm exact care este problema. Vom acorda o atenţie maximă medaliilor şi, evident, vrem ca totul să fie perfect în momentul înmânării medaliilor, deoarece acesta este unul dintre cele mai importante momente pentru sportivi”, a spus el.

Un purtător de cuvânt al Comitetului Olimpic şi Paralimpic al Statelor Unite a declarat pentru BBC Sport că aşteaptă ca organizatorii să rezolve problema.

Nu s-a confirmat încă dacă sportivii vor primi alte medalii.

Nu este prima dată când calitatea medaliilor acordate la Jocurile Olimpice este pusă sub semnul întrebării.

Până în februarie 2025, au fost depuse în total 220 de cereri de înlocuire a medaliilor câştigate la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 din cauza uzurii - aproximativ 4% din cele acordate.

Săritoarea Yasmin Harper, care a câştigat prima medalie a echipei Marii Britanii la Jocurile Olimpice din 2024, s-a numărat printre sportivii care au observat că medalia ei prezenta semne de „oxidare”.

Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024 au declarat că toate medaliile deteriorate vor fi înlocuite.

Editor : M.B.