JO 2026. Valentin Crețu a obținut cel mai bun rezultat la sanie la a cincea olimpiadă la care participă

Sportivul român Valentin Creţu a reușit cea mai bună clasare a sa de până acum la Jocurile Olimpice, reușind să termine proba individuală masculină de sanie pe locul 15. Medalia de aur a fost câștigată de germanul Max Langenhan.

Max Langenhan, care este campionul mondial la individual din 2024 şi 2025 şi care a fost al şaselea la JO 2022, s-a impus după cele patru manşe cu timpul de 3 min 31 sec 191/1000, un nou record al pistei, potrivit Agerpres.

Medalia de argint a revenit austriacului Jonas Muller (dublu campion mondial - 2019, 2023), la 596/1000, în timp ce bronzul a revenit italianului Dominik Fischnaller, la 934/1000, repetând performanţa de la JO 2022. De remarcat că soţia lui Fischnaller, Emily, va concura la simplu feminin.

Germania a câştigat patru din ultimele cinci titluri olimpice în această probă.

Valentin Creţu (36 ani) s-a clasat pe locul 15, la 3 sec 795/1000, cea mai bună performanţă a sa, deşi a fost al 12-lea după prima manşă, al 13-lea după manşa secundă şi al 12-lea după manşa a treia.

Aceasta este a cincea ediţie a Jocurilor Olimpice pentru Creţu, care s-a clasat pe 29 la Soci (2014), PyeongChang (2018) şi Beijing (2022), după locul 31 la Vancouver (2010).

Eduard-Mihai Crăciun, debutant la Jocurile Olimpice, s-a clasat pe locul 23, după trei manşe, la 5 sec 239/1000 de lider, ratând accederea în manşa finală, în care au acces doar primii 20.

