Jocurile Olimpice 2026: Unde se vor desfășura competițiile și cine va reprezenta România. Țări care nu pot concura sub drapel național

Data publicării:
Jocurile Olimpice 2026. Foto Getty Images
Jocurile Olimpice 2026. Foto Getty Images
Jocurile Olimpice de Iarnă din acest an, denumite oficial „Milano Cortina 2026”, se anunță a fi printre cele mai spectaculoase ediții de până acum. Timp de 16 zile, între 6 și 22 februarie 2026, peste 3.500 de sportivi din aproximativ 93 de țări vor concura în 116 probe, acoperind 16 discipline olimpice, în mai multe orașe și stațiuni montane din nordul Italiei.

Jocurile Olimpice reprezintă, în mod tradițional, cea mai importantă competiție sportivă internațională, organizată de Comitetul Internațional Olimpic (CIO/ International Olympic Committee, IOC), reunind sportivi din aproape toate țările lumii.

Unde se desfășoară Jocurile Olimpice 2026

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, a XXV-a ediție a competiției, marchează o premieră în istoria evenimentului, fiind organizate într-un format multi-regional, care acoperă mai multe orașe și zone montane din nordul Italiei. Deși poartă denumirea oficială „Milano Cortina”, întrecerile olimpice se vor desfășura pe o arie geografică extinsă, concepută pentru a valorifica infrastructura existentă și specificul fiecărei discipline sportive.

Competițiile vor avea loc în opt localități, fiecare desemnată pentru găzduirea unor probe distincte, astfel:

Antholz/Anterselva

  • Situată în provincia autonomă Bolzano din Tirolul de Sud, stațiunea Antholz/Anterselva va găzdui probele de biatlon, într-unul dintre cele mai cunoscute centre europene dedicate acestui sport;

Bormio

  • Aflată în zona Valtellina, din regiunea Lombardia, localitatea Bormio va fi scena probelor masculine de schi alpin, dar și a competițiilor de schi alpinism, disciplină care își va face debutul olimpic la ediția din 2026;

Cortina d’Ampezzo

  • Una dintre cele mai cunoscute stațiuni alpine din Dolomiți, situată în regiunea Veneto, Cortina d’Ampezzo reprezintă un punct central al Jocurilor Olimpice. Aici se vor desfășura probele de bob, skeleton, sanie și curling;

Milano

  • Principalul centru urban al competiției, Milano va găzdui sporturile pe gheață, respectiv patinaj artistic, patinaj viteză, short-track și hochei pe gheață. Tot la Milano este programată și ceremonia oficială de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026;

Livigno

  • Stațiune montană de altitudine din regiunea Valtellina, Livigno va fi dedicată probelor de snowboard și schi freestyle;

Predazzo (Val di Fiemme)

  • Localitatea Predazzo, situată în Val di Fiemme, în regiunea Trentino, va găzdui săriturile cu schiurile și partea de sărituri din combinata nordică;

Tesero (Val di Fiemme)

  • Tot în Val di Fiemme, Tesero va fi locul de desfășurare al competițiilor de schi fond și al probei de fond din cadrul combinatei nordice;

Verona

  • Deși nu va găzdui întreceri sportive, orașul Verona are un rol simbolic important, urmând să fie gazda ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026.

Calendarul competiției

  • 6 februarie 2026 - Ceremonia de deschidere oficială și începutul competițiilor;
  • 6 - 21 februarie 2026 - Perioada de desfășurare a probelor olimpice de iarnă;
  • 22 februarie 2026 - Ceremonia de închidere a Jocurilor.

Patru ceremonii de deschidere la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Jocurile Olimpice din această iarnă aduc o premieră absolută în modul de desfășurare al evenimenelor de deschidere - patru ceremonii simultane vor fi desfășurate în patru locații distincte: la Milano (San Siro Stadium), Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo.

Această decizie inovatoare răspunde unei provocări logistice complexe: probele olimpice sunt distribuite pe un teritoriu extins, cu distanțe considerabile între orașele gazdă. Sportivii care se află deja la munte pentru antrenamente și competiții nu ar putea participa la ceremonia centrală din Milano fără a pierde zile prețioase de concurs.

Astfel, organizatorii au ales să aducă ceremonia mai aproape de sportivi, permițând fiecărei delegații să ia parte la festivități fără a compromite performanța în competiții. Fiecare locație va avea propriul moment artistic și reprezentanți ai țărilor participante.

România va fi reprezentată de 29 de sportivi la Jocurile Olimpice

Componența delegației României care va participa la Jocurile Olimpice „Milano Cortina 2026” a fost aprobată de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Însoțiți de echipele tehnice, 28 de sportivi titulari și o rezervă, care vor locui în șase Sate Olimpice, vor concura la opt discipline sportive după cum urmează:

  • Biatlon - Sat Olimpic Anterselva: 5 sportivi (1 feminin, 4 masculin);
  • Bob - Sat Olimpic Cortina: 4 sportivi + 1 rezervă (masculin);
  • Patinaj artistic - Sat Olimpic Milano: 1 sportiv (feminin);
  • Sanie - Sat Olimpic Cortina: 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin);
  • Sărituri cu schiurile - Sat Olimpic Predazzo: 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin);
  • Schi alpin - Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine) - 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin);
  • Schi fond - Sat Olimpic Predazzo: 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin);
  • Snowboard - Sat Olimpic Livigno - 2 sportive.

Șapte sportivi vor purta drapelul Romaniei

România a desemnat șapte purtători de drapel astfel:

  • Julia Sauter (patinaj artistic)- Milano;
  • Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) - Livigno;
  • Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond) - Predazzo;
  • Raluca Strămăturraru (sanie) și Mihai Tentea (bob) - Cortina. (Sursa: Comitetul Olimpic și Sportiv Român)

Rusia și Belarus, țări excluse de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

În contextul tensiunilor geopolitice generate de invazia Ucrainei în 2022, sportivii din Rusia și Belarus nu vor putea participa la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 sub drapelul național. Aceasta reprezintă o măsură de sancțiune aplicată de comunitatea internațională sportivă împotriva celor două state.

Totuși, un număr restrâns de atleți calificați din aceste țări pot lua parte la competiții ca „Individual Neutral Athletes” (AIN). Cotele AIN au fost stabilite prin competițiile de calificare existente și cerințele specifice de eligibilitate ale Federațiilor Internaționale (FI). Participanții vor concura fără drapel, fără imnul național și fără reprezentare oficială a țării lor, iar participarea lor este limitată la probele individuale - nu vor putea evolua în competiții de echipă și nici nu vor defila în cadrul paradei oficiale a națiunilor la ceremonii.

Andrea Bocelli, moment artistic de excepție la deschiderea JO 2026

Celebrul tenor italian Andrea Bocelli va fi unul dintre protagoniștii ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, programată pentru 6 februarie 2026, pe stadionul San Siro din Milano. Organizatorii au confirmat oficial participarea artistului, care va susține un moment muzical special, parte integrantă a spectacolului inaugural. Această apariție marchează revenirea lui Bocelli pe scena olimpică după aproape două decenii, tenorul fiind prezent și la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Torino, în 2006.

Organizate o dată la patru ani, Jocurile Olimpice sunt împărțite în ediții de vară și ediții de iarnă și sunt, în mod tradițional, găzduite de un singur oraș sau de o zonă metropolitană restrânsă, care concentrează principalele arene sportive, satul olimpic și ceremoniile oficiale. Modelul clasic al Jocurilor Olimpice presupune o ceremonie unică de deschidere și una de închidere, parada delegațiilor sub drapel național, aprinderea flăcării olimpice și desfășurarea competițiilor pe durata a două până la trei săptămâni. Sportivii concurează în numele țărilor lor, iar performanțele sunt reflectate ulterior prin clasamentul pe medalii.

Acest cadru tradițional explică de ce ediția din 2026, „Milano Cortina”, este considerată inovatoare: organizatorii au adaptat modelul olimpic clasic la realitățile logistice și geografice ale sporturilor moderne de iarnă, printr-o distribuire a competițiilor pe mai multe regiuni, fără a renunța însă la valorile fundamentale ale olimpismului.

