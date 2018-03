Jucătoarea considerată revelația turneului Indian Wells. Are doar 16 ani, dar nu a pierdut niciun set

La doar 16 ani, o americancă de pe locul 149 WTA a oferit cea mai mare surpriză de la turneul Indian Wells, după ce a eliminat-o pe Petra Kvitova, una dintre favorite. Amanda Anisimova este în optimi și nu a pierdut niciun set la turneul Indian Wells, devenind astfel cea mai tânără jucătoare care ajunge până în turul al patrulea al turneului din 2005 și până azi.

Foto: Guliver/Getty Images

„Sunt încă în stare de șoc. Este cea mai bună jucătoare pe care am întâlnit-o până acum și este cel mai mare teren pe care am jucat vreodată. Așa că am simțit presiunea din plin, dar m-am bucurat de joc și am reușit să joc cel mai bine. A fost o zi bună”, a spus Amanda Anisimova, după meciul contra Kvitovei.

Aflată pe locul 149 WTA, Anisimova s-a născut în New Jersey, SUA, și a crescut în Florida. Ea a devenit cea mai tânără jucătoare care participă la French Open din 2005 și până acum, iar câteva luni mai târziu a câștigat trofeul de la US Open, la junioare, după ce a cedat doar 2 game-uri în finală.

De atunci, Anisimova a acumulat victorii împotriva mai multor jucătore bine clasate în topul WTA, printre care Nicole Gibbs, Naomi Broady sau Hsieh Su-Wei. În primul tur de la Indian Wells, Anisimova a eliminat-o pe Pauline Parmentier (numărul 94 WTA), apoi a învins-o pe Anastasia Pavlyuchenkova, numărul 23 WTA, în două seturi: 6-4, 6-1.

Însă cea mai mare victorie a carierei a obținut-o în turul 3, în meciul cu Petra Kvitova, numărul 9 WTA, și câștigătoarea a două trofee de Grand Slam, la Wimbledon, în 2011 și 2015. Amanda Anisimova s-a impus tot în două seturi, 6-2, 6-4, și nu a pierdut niciun set în meciurile disputate până acum la Indian Wells. În optimi, ea o va întâlni pe Karolina Pliskova, numărul 5 WTA.

„Mă uitam în jur în timp ce îmi făceam încălzirea și mă vedeam pe ecranele mari, nu sunt obișnuită cu lucrul acesta. A fost prima dată. Dar am încercat să rămân concentrată. Am avut emoții, pentru că era o mulțime mare în tribune, o scenă mare, teren mare”, a declarat sportiva.

Întrebată care este atuul ei în tenis, Anisimova a spus că serviciul ei este cel mai mare avantaj al ei: „Mulți oameni îmi spun că plasez mingea foarte bine. Simt că nu am zile proaste cu serviciul. În rest, nu am o lovitură preferată. Cred că toate sunt cam la fel”.