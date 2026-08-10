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Jucătoarea de tenis Irina Begu s-a căsătorit

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Irina Begu Victor Crivoi
Cei doi formează un cuplu de mai mult timp, dar relația lor a devenit publică abia în acest an Foto: Irina Begu/Instagram
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Irina Begu (35 de ani) și Victor Crivoi (44 de ani), antrenorul său, s-au căsătorit sâmbătă, 8 august.

Cei doi formează un cuplu de mai mult timp, dar relația lor a devenit publică abia în acest an, informează Digi Sport.

În weekend, Irina Begu și Victor Crivoi au făcut cununia civilă, iar jucătoarea de tenis a publicat imagini, pe rețelele sociale.

"Mr. & Mrs. Crivoi și 08.08.2026", a transmis Irina Begu pe rețelele sociale.

Irina Begu și-a ținut viața privată departe de ochii lumii și a preferat discreția și la cununia civilă, despre care puțini au știut.

Aflată la final de carieră, sportiva, care în prezent ocupă locul 472 WTA, a fost pregătită în ultimii ani de Victor Crivoi.

Acesta ajutat-o pe Irina Begu să revină în circuit, după o pauză de aproape 10 luni.

Victor Crivoi, soțul sportivei este un fost jucător de tenis român, care a atins la un moment dat locul 75 în clasamentul ATP.

Ajunsă acum pe locul 472 WTA, Irina Begu a fost cel mai sus pe poziția 22 WTA, în august 2016.

Ea are în palmares 6 titluri de simplu și 9 de dublu, iar cele mai bune performanțe la un Grand Slam le-a avut la Australian Open 2015 și Roland Garros 2016 și 2022, când a ajuns până în optimile de finală.

Editor : Sebastian Eduard

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