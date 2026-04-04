Jucătorul a cărui cotă de piață a „explodat” cu 74 de milioane de euro într-un singur sezon

Actuala stagiune a produs o adevărată „explozie” de talente în fotbalul european, iar mai mulți jucători au ajuns acum printre cele mai dorite nume de pe piața transferurilor, informează DigiSport.

Cel mai spectaculos salt îi aparține unui fotbalist care, până nu demult, era o simplă promisiune: Yan Diomande, de 19 an).

Fotbalistul a fost transferat de RB Leipzig de la Leganes după doar câteva apariții în Secunda Division (liga a doua din Spania) pe când avea o cotă de 1 milion de euro, însă acum cota sa de piață a urcat abrupt 75 de milioane de euro.

Sunt informații că echipa germană ar fi fixat prețul acestuia de transfer la 100 de milioane de euro.

Evoluțiile tânărului jucător au atras deja atenția unor formații ca Liverpool sau Manchester United.

Iată mai jos un top 10 al jucătorilor cu cote de piață impresionante

Top 10 jucători cărora le-a ”explodat” cota în sezonul 2025 - 2026

• 1. Yan Diomande - de la un milion de euro la 75 de milioane de euro

• 2. Lennart Karl - de la 1,5 milioane de euro la 60 de milioane de euro

• 3. Fermin Lopez - de la 50 de milioane de euro la 100 de milioane de euro

• 4. Luka Vuskovic - de la 12 milioane de euro la 60 de milioane de euro

• 5. Jeremy Jacquet - de la 10 milioane de euro la 55 de milioane de euro

• 6. Arda Guler - de la 45 de milioane de euro la 90 de milioane de euro

• 7. Michael Olise - de la 40 de milioane de euro la 140 de milioane de euro

• 8. Antoine Semenyo - de la 40 de milioane de euro la 75 de milioane de euro

• 9. Nick Woltemade - de la 30 de milioane de euro la 65 de milioane de euro

• 10. Christian Kofane - de la 15 milioane de euro la 50 de milioane de euro

Editor : Sebastian Eduard