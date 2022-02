Kamila Valieva, o patinatoare rusă de numai 15 ani, a făcut senzație la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, reușind, luni, o săritură cvadruplă pe gheaţa olimpică, pe care a executat-o de două ori. Ea a devenit astfel prima patinatoare din istorie care reușește o asemenea performanță pe gheaţa olimpică.

Kamila Valieva, prima patinatoare din istorie care reușește o săritură cvadruplă la Jocurile Olimpice Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Neînvinsă de la debutul său la senioare, Kamila Valieva a dominat programul liber de luni la patinaj artistic, aşa cum o făcuse şi în programul scurt de duminică.

De altfel, reprezentanţii Rusiei, care concurează sub drapel neutru la Jocurile Olimpice de iarnă ediţia 2022, din cauza sancțiunilor pentru dopaj, au cucerit aurul în concursul pe echipe la patinaj artistic. Comitetul Olimpic Rus (ROC) și-a asigurat medalia de aur depășind SUA, care a obținut argintul, și Japonia, care a obținut bronzul.

„A copleșitor. Am fost foarte emoționată, dar mă bucur că am reușit să îmi execut bine toate elementele”, a declarat Valieva reporterilor. „Să performez cu o astfel de echipă înseamnă totul. Cu toții am făcut o treabă foarte bună. Sunt foarte mândră de echipa mea”, a spus tânăra patinatoare, citată de CNN.

Valieva a executat un Salchow cvadruplu - care presupune patru rotații complete în aer - în timp ce evolua pe muzica din „Bolero” de Ravel în programul de liber. Ea a făcut apoi un toeloop cvadruplu și un triplu Axel în același număr, deși a căzut la a doua încercare de toeloop cvadruplu.

Canadianul Kurt Browning a fost prima persoană care a reușit o săritură cvadruplă într-o competiție, la Campionatele Mondiale de patinaj artistic din 1988.

Valieva, care și-a făcut debutul la seniori abia anul trecut și care acum este cotată ca favorită pentru a câștiga aurul la individual, a câștigat proba de patinaj liber cu 178,92 puncte - cu peste 30 de puncte în fața japonezei Kaori Sakamoto, care a ocupat locul al doilea.

Această demonstrație de măiestrie a dus totalul ROC la 74 de puncte, iar rușii au obținut a doua medalie de aur la actuala ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing.

„Sunt mai mult decât fericită. Este un sentiment fantastic. Am simțit povara responsabilității, dar am ieșit învingătoare”, a declarat Valieva.

Ea a mărturisit că simte această presiune a competiției, cu atât mai mult cu cât este primul ei sezon la senioare. „Cred că fac față acestei presiuni; uneori chiar mă împinge înainte și mă ajută”, a mai spus ea. „Muncim foarte mult”, a dezvăluit Valieva când a fost întrebată dacă există un secret al succesului rus în patinajul artistic.

Duminică, ea declarase că participă la Jocurile Olimpice în memoria bunicii sale care a murit, motivație ce i-a dat „atât de multă energie”. Sportiva a mărturisit că este pasionată de patinaj de mică și încă de la 3 ani îi spusese mamei că vrea să devină campioană olimpică.

Kamila Valieva se va pregăti acum să concureze în proba de simplu, care va începe la 15 februarie. Ea continuă, astfel, un excelent an 2022, în care a devenit campioană europeană la simplu, după ce în 2020 cucerise titlul mondial la junioare.

Editor : Luana Pavaluca