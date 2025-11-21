Loturile naţionale de gimnastică, dizolvate cel puţin până la sfârşitul anului. „Nu se poate şterge cu buretele”

Federaţia Română de Gimnastică a luat o decizie radicală după scandalul provocat de acuzaţiile grave făcute de Denisa Golgotă, la revenirea de la Mondialele de la Jakarta.

Forul a decis să dizolve loturile naţionale, hotărâre valabilă cel puţin până la finalul acestui an. Astfel, fiecare gimnast se va antrena la echipa de club, scrie News.ro

Decizia a venit joi, după un Comitet Executiv care a durat şapte ore.

„A fost un Comitet Executiv foarte greu, cu multă încărcătură pe toate fronturile, inclusiv cu ultima perioadă care s-a derulat în spaţiul public, pentru că realmente trebuia să tranşăm lucrurile la nivel de Comitet Executiv.

Tot ce înseamnă şi apariţii la nivel de videouri cu Sabrina, Camelia din ultimele zile, Comitetul a decis în unanimitate de voturi ca tot ce înseamnă problematici semnalate în spaţiul public şi nu numai şi cele întâmplate după venirea de la Campionatele Mondiale, să fie trimise către Comisia de Disciplină şi în cel mai scurt timp sperăm să vină cu un raport final şi să respectăm în totalitate deciziile Comisiei de Disciplină. Nu cred că se poate şterge cu buretele.

E foarte complexă la nivel de părinte, şocul e imens când vezi aşa ceva într-un proces de pregătire. Ştim prea bine că e vorba de mamă-fică. Ştim prea bine că în orice familie există şi bune şi rele. Peste toate astea vorbim şi despre un proces de pregătire. Lucrurile poate o iau într-o anumită direcţie. Nu pot spune că o acuz sau că sunt de acord sau nu. Nu mi-a plăcut ce am văzut. Noi vom respecta decizia Comisiei de Disciplină”, a declarat preşedintele federaţiei, Ioan Suciu.

Denisa Golgotă a acuzat recent hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional. După afirmaţiile sportivei, au apărut imagini cu Sabrina Voinea abuzată verbal de mama ei, Camelia Voinea.

Președintele COSR: „Nu vom tolera acest gen de comportament niciodată”

În urma scandalului,. și președintele COSR, Mihai Covaliu, a avut o poziție tranșantă, scrie DigiSport

”Gimnastica e un sport care ne-a obişnuit cu momente fierbinţi şi delicate. Înţeleg că se ştiau aceste fapte.

În primul şi în primul rând, Federaţia Română de Gimnastică este cea care trebuie să cunoască acest caz şi prin comisiile din subordine să afle cât mai multe date despre acest caz. Iar apoi preşedintele, vicepreşedintele și membrii Comitetului Executiv ştiu cel mai bine.

Ei sunt îndreptăţiţi să spună ce s-a întâmplat acolo, să analizeze şi să ia măsurile care se impun. Eu vreau să subliniez însă că noi nu tolerăm astfel de comportamente în ceea ce priveşte relaţia antrenor-sportiv.

Nu vom tolera acest gen de comportament niciodată! Nu există așa ceva pe lumea aceasta, ca vreun antrenor să se comporte în felul acesta cu un sportiv, mai ales dacă acel sportiv este copilul lui!”, a declarat Mihai Covaliu, în cadrul unei gale, conform Agerpres.

