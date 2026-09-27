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Video Lupta UFC „polițist vs ex deținut” a durat doar 57 de secunde. Reacția învingătorului

Data actualizării: Data publicării:
Luptă UFC
Foto: Profimedia
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Din articol
„Nu vreau să judec pe cineva după trecutul său”

În Las Vegas a avut loc lupta „ca-n filme” dintre un fost deținut și un polițist, așteptată de numeroși suporteri, datorită circumstanțelor mai puțin obișnuite. 

Înlocuitorul de ultim moment al lui Mickey Gall, americanul Luis Hernandez l-a învins pe compatriotul său Sedriques Dumas încă din prima rundă, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la UFC Vegas, în debutul său. Această luptă neaşteptată a stârnit multă vâlvă, întrucât îi punea faţă în faţă... un poliţist (Hernandez) şi un fost deţinut (Dumas).

Este o luptă pe care toată lumea o aştepta, dar nu din orice motiv. Un poliţist împotriva unui fost deţinut în programul UFC – nu se întâmplă aşa ceva în fiecare zi.

Totuşi, scena s-a petrecut chiar în Las Vegas, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Şi primul, Luis Hernandez, a avut ultimul cuvânt în faţa celui de-al doilea, Sedriques Dumas, obţinând astfel prima sa victorie în UFC.

Pentru a anima atmosfera dinaintea meciului, poliţistul a intrat în arenă pe melodia... „Sound of da police” de KRS-One, în timp ce fostul deţinut a ales „Locked up” („Încarcerat”) de Akon. Pe reţelele sociale, internauţii nu s-au abţinut să facă jocuri de cuvinte cu versurile după înfrângerea rapidă prin abandon a lui Dumas.

 

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„Nu vreau să judec pe cineva după trecutul său”

În cuşcă, Hernandez, adjunctul şerifului din comitatul Miami-Dade, nu a avut nevoie decât de mai puţin de un minut (57 de secunde) pentru a-l învinge, printr-o strangulare de tip ghilotină, pe compatriotul său, care are nu mai puţin de paisprezece arestări din 2014, dintre care patru de când a intrat în UFC în 2023.

 „Cred că e amuzant pentru mass-media, dar am văzut anumite lucruri pe internet... Sunt latino-american, nu-mi place niciun fel de discriminare. Tipul ăsta e tată de familie, încearcă să-şi câştige existenţa la fel ca mine. Nu vreau să judec pe cineva după trecutul său”, a ţinut să sublinieze Luis Hernandez în faţa presei, referindu-se la povestea cu poliţistul şi delincventul.

Poreclit „The Stache” datorită mustaţei sale impunătoare, Hernandez a beneficiat de retragerea lui Mickey Gall, accidentat în timpul săptămânii de luptă, pentru a participa la această gală principală a UFC Fight Night din Las Vegas. El a devenit primul poliţist în activitate care a luptat în UFC după ce a obţinut un contract la Dana White's Contender Series cu doar două săptămâni în urmă.

Editor : Sebastian Eduard

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