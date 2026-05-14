Madonna, Shakira și BTS, cap de afiș în spectacolul de la pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026

Cântăreţele Madonna şi Shakira, precum şi grupul de k-pop BTS vor fi capul de afiş al spectacolului de la pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026 din Statele Unite, au anunţat, joi, organizatorii.

Chris Martin, de la grupul Coldplay, va fi directorul artistic al acestui spectacol, o premieră pentru o finală a Cupei Mondiale de fotbal. Finala este programată pentru 19 iulie pe stadionul MetLife din East Rutherford (New Jersey), relatează AFP preluată de Agerpres.

Cupa Mondială din 2026, cea mai mare din istorie, cu 48 de echipe participante, va debuta pe 11 iunie în Statele Unite, Canada şi Mexic. Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a anunţat în martie că va include „primul spectacol la o pauză a unei finale a Cupei Mondiale FIFA”.

Această iniţiativă aminteşte de spectacolul organizat, având-o ca artist principal pe Shakira, în timpul finalei competiţiei Copa America din 2024, pe stadionul Hard Rock din Miami.

De asemenea, face trimitere la tradiţia unui spectacol de prestigiu la pauza Super Bowl-ului, marea finală a campionatului de fotbal american (NFL).

