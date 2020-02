Maratonul extrem Yukon Arctic Ultra. Tibi Ușeriu, cursă infernală la minus 40 de grade

Vești bune vin de la „cursa infernului”, Yukon Artic Ultra. Tiberiu Ușeriu este pe cale să stabilească noi performanțe în cursa extrem de dură, de 500 de kilometri, care se desfășoară pe un ger de minus 40 de grade Celsius. Este a doua oară când maratonistul participă la această competiţie. Anul trecut a fost nevoit să abandoneze după 100 de kilometri, din cauza unor degerături. În prezent, el a parcurs 222 de km și se află pe locul doi în cursă.



Tibi Ușeriu este tot mai aproape de a ieși învingător în „cursa infernului” de la Cercul Polar. Românul este acum în fața unei uriașe provocări la ultramaratonul Yukon Arctic din nordul Canadei. Înaintează pe un ger năprasnic de minus 40 de grade Celsius, dar este optimist.

Tibi Ușeriu a vorbit la telefon cu fratele său, Alin:

- Vezi, ai grijă! Ai trecut de ce a fost anul trecut! I-a spus Alin Ușeriu.

- Am trecut! Am 20 de kilomentri deja trecuți, n-am oprit acolo, am și fugit repede. Cred că de pe 2 am ieșit din punctul 2. Locul doi sunt acum. Așa cred, nu știu.

- Fain, mai ai numai 380 de kilometri, Tibi.



Condițiile sunt însă unele dintre cele mai dificile, iar sportivul român trebuie să își dozeze energia într-un mod cât mai chibzuit, mai ales că provocările sunt la fiecare pas.



„No, o nimica toată. Tii, Doamne ferește! Îs prin zăpadă până la genunchi. Eu mă mai urc pe sanie și mă mai duc pe unde îi. Îi numai sus, jos, sus, jos. Ieri am avut o zi destul de grea că a fost multă zăpadă, cum nu se ține concursul de atelaje canine, nu ne-au făcut pistă faină, știi? Și mergem prin zăpadă foarte mult!” i-a povestit Tibi fratelui său, Alin.

Probleme cu stomacul

Dincolo de stratul mare de zăpadă, concurenții trebuie să se orienteze singuri în sălbăticie. Se odihnesc doar în anumite puncte stabilite pe traseu, iar perioada șederii în astfel de zone este stabilită de fiecare sportiv în parte. Deși par adevărate oaze în care concurenţii își pot îngriji rănile, uneori pot avea parte și de surprize neplăcute. Tibi are probleme cu stomacul. Nu poate mânca cum trebuie de la începutul cursei și din păcate, nu-i trece. Trebuie să facă pauze mai multe decât și-ar dori, dar merge mai departe.



„Azi-noapte s-o făcut foarte frig și o fost așa o noapte...Chestia-i că mi s-o făcut rău de la mâncarea lor și nu prea pot băga la capacitate maximă. Am trecut de 100, asta-i bine, sub 24 de ore și acuma îi primul punct la 100 de mile, unde ne lasă înăuntru. Și acolo este și mâncare bună, abia aștept să ajung acolo. Diseară, dintr-o vreme, când se lasă noaptea, mai am 50 de kilometri încă, până la următorul punct”, a detaliat Tibi Ușeriu.



Cu toate dificultăţile, Tibi Ușeriu spune că este încrezător și deși distanța de parcurs pare uriașă, spune că nimic nu îl poate opri din cursă.



„Acum, ziua bag, că ziua îi mult mai simplu, știi, noaptea îi frig, băi frate, ții, Doamne! Am plecat noi cu -12,-13, da’ s-o făcut după aia.. Și acum , îi minus 21. Dar este cald față de ce a fost azi noapte. N-o fost prea fain. Am zis că presiune oricum am pe mine, dar la capăt o duc oricum ar fi. Nu mă lăs!”, a promis Tibi Ușeriu.

Jumătate dintre concurenți au abandonat deja

Până în acest punct, Tibi Ușeriu a parcurs aproape jumătate din cursă. Anul trecut, a fost nevoit să abandoneze cursa destul de timpuriu din cauza degerăturilor suferite la picioare.

Până acum, 11 sportivi au abandonat deja competiţia dintre cei 21 de participanți înscriși în cursa de 500 de kilometri. Au mai rămas 10, între care și Tibi Ușeriu. Cursa s-a transformat treptat într-una de supraviețuire. Puțini reușesc să îndure frigul și dificultatea traseului, așa că e un mare lucru să ajungi la final.

Alin Ușeriu, fratele lui Tibi Ușeriu, a povestit la Digi24 ce înseamnă acest ultramaraton pentru fratele său, cum s-a pregătit Tibi și care-i sunt vulnerabilitățile, după ce anul trecut a suferit degerături la degetele picioarelor. Urmăriți discuția în materialul video de mai jos:

Editare web: Luana Păvălucă