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Max Verstappen câștigă Marele Premiu al Bahrainului, într-o cursă haotică, întârziată de ploaie. Hamilton, pe podium

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Sepang, Malaysia. 04th Oct, 2026. Max Verstappen (NED) - Oracle Red Bull Racing during the Race of Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 at Sepang International Circuit in Sepang, Malaysia. Round 16 of 23 of the 2026 FIA Formula One World
Sepang, Malaezia, 4 octombrie 2026 – Max Verstappen (Olanda), pilotul Red Bull Racing, în timpul Marelui Premiu al Bahrainului, etapa de Formula 1 din 2026.Foto: Profimedia Images
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Din articol
Hamilton, revenire spectaculoasă până pe podium Antonelli preia conducerea la start Verstappen preia controlul cursei

Max Verstappen, de la Red Bull, a câștigat duminică, în Malaezia, Marele Premiu al Bahrainului, o cursă haotică afectată de ploaie, obținând astfel prima sa victorie a sezonului, după ce startul cursei a fost amânat cu peste 90 de minute din cauza condițiilor periculoase de pe Circuitul Internațional de la Sepang, scrie Reuters.

Verstappen a fost ultimul pilot care a câștigat la Sepang în 2017, înainte ca circuitul să fie scos din calendar, iar olandezul, care a obținut și pole position-ul, a adus echipei Red Bull prima victorie cu propriul motor, în ciuda unui contratimp din debutul cursei, când a pierdut conducerea înainte de primul viraj.

„Este o victorie cu adevărat frumoasă, după anul pe care l-am avut și progresul pe care l-am înregistrat. Așa că sunt incredibil de mândru de toată lumea. Este extraordinar să câștigi aici”, a declarat Verstappen.

Liderul campionatului, Kimi Antonelli, a terminat pe locul al doilea pentru Mercedes și are acum un avans de 84 de puncte față de cel mai apropiat rival și coechipier al său, George Russell, care se afla pe locul al treilea când s-a retras din cursă, probabil din cauza unei probleme la unitatea de putere, cu cinci ture înainte de final.

Lewis Hamilton, de la Ferrari, a terminat pe locul trei, în ciuda unei strategii riscante privind pneurile, care l-a făcut pe britanic să coboare pe locul 18 la începutul cursei.

„Evident, am luat o decizie greșită la început, ceea ce a fost foarte dificil, și am văzut cum toți se îndepărtau”, a spus Hamilton.

„Am crezut că, într-un fel, cursa s-a terminat pentru noi, dar am continuat să mă concentrez. Băieții au făcut o treabă excelentă la opririle la boxe.”

Hamilton, revenire spectaculoasă până pe podium

Antonelli a reușit să-și păstreze locul al doilea în fața lui Hamilton în ultimele tururi.

„Astăzi am dat tot ce am putut... Din partea noastră, mai avem mult de lucru”, a spus Antonelli.

„Am avut ceva mai multe dificultăți decât de obicei, dar suntem totuși foarte fericiți că am terminat pe locul 2.”

Ultimele patru tururi au fost o luptă directă pentru locurile de pe podium, după o perioadă îndelungată în care a circulat mașina de siguranță, iar atunci Hamilton, care îl urmărea pe Isack Hadjar de la Red Bull de câteva tururi, a trecut la atac.

Charles Leclerc, care se afla și el mai aproape de coada grilei la începutul cursei, pe fondul haosului creat de pista udă, a salvat locul patru pentru Ferrari când l-a depășit pe Hadjar cu două tururi înainte de final.

Hadjar a terminat pe locul cinci, în fața lui Oscar Piastri de la McLaren. Liam Lawson s-a clasat pe locul șapte, iar Fernando Alonso pe locul opt pentru Aston Martin, cel mai bun rezultat al echipei din acest sezon.

Sezonul nu avusese încă o cursă pe pisică în care mașinile din 2026 să poată fi testate, iar ploaia – care nu se lăsase simțită în antrenamente și calificări – a sosit sub forma unor averse puternice care au măturat circuitul, întârziind startul.

După o procedură de start suspendată, la al doilea start piloții au folosit atât pneuri intermediare, cât și pneuri slick, dar primele au fost cele care au dat rezultate în prima parte a cursei.

Antonelli preia conducerea la start

Când s-au stins luminile, Antonelli a accelerat pe mijloc, pornind de pe locul al treilea pe grila de start, pentru a prelua conducerea de la Verstappen, în timp ce Russell a trecut pe exterior, urcând de pe locul al șaptelea pe locul al doilea.

Însă revenirea lui Verstappen a început în turul șase, când l-a atacat pe Russell, depășindu-l pe britanic prin interiorul virajului patru, pentru a-și îndrepta atenția spre Antonelli.

Italianul a trebuit să-și apere poziția până în turul 10, când Valtteri Bottas a intrat cu Cadillac-ul său în pietriș, provocând ieșirea mașinii de siguranță, în timp ce Verstappen a intrat la boxe, iar cele două mașini Mercedes au intrat simultan pentru a trece la pneuri slick.

Verstappen preia controlul cursei

Când mașina de siguranță a ieșit de pe pistă, Verstappen a rămas lipit de roata din spate a lui Antonelli, înainte de a-l depăși pe italian în virajul trei, iar Russell l-a depășit și el pe coechipierul său în virajul următor, inversând astfel ordinea.

Verstappen părea în largul său, dictând ritmul în fruntea cursei, înregistrând cele mai rapide tururi și mărindu-și avantajul față de Russell la peste patru secunde, în timp ce un Antonelli frustrat a informat echipa că are ritmul necesar pentru a-l urmări pe olandez.

Nerăbdător, Antonelli l-a depășit pe Russell în turul 21, urcând pe locul al doilea, în timp ce, în spatele lor, Hamilton avansa discret pe pneurile sale moi, uzate, ajungând pe locul al cincilea, în spatele lui Hadjar.

Însă Antonelli a ratat punctul de frânare în virajul 15 și a ieșit pentru scurt timp de pe pistă, lovind stâlpul din pit lane, ceea ce l-a costat timp prețios, în timp ce Verstappen și-a mărit avantajul la opt secunde.

Când a ieșit a doua mașină de siguranță spre finalul cursei, din cauza mașinii Williams a lui Alex Albon care rămăsese blocată în pietriș, Russell și-a oprit brusc mașina pe linia dreaptă principală și a dat din cap în semn de neînțelegere în timp ce cobora din mașină, probabil din cauza unei probleme la unitatea de putere.

Editor : Ana Petrescu

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