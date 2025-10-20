Live TV

Meciul de la Tel Aviv între Maccabi şi Hapoel a fost anulat. „Violenţe grave” în tribune, bătăi cu poliția în afara stadionului

Data publicării:
Suporteri
REUTERS/Michel Van Bergen
Din articol
Scandal în Anglia

Derbiul din Tel Aviv între Hapoel şi Maccabi a fost anulat, duminică seară, din cauza confruntărilor violente dintre suporteri şi forţele de ordine. Poliţia locală a deplâns „o încălcare a ordinii publice şi violenţe grave”.

„Nu este vorba de un meci de fotbal, ci de o încălcare a ordinii publice şi de violenţe grave”, a anunţat poliţia israeliană la câteva minute după anularea, duminică seară, a meciului dintre Hapoel Tel Aviv şi Maccabi Tel Aviv, un adevărat derbi al campionatului israelian, informează News.ro.

Incidentele au început înaintea meciului, în afara stadionului Bloomfield, arenă pe care o împart cele două cluburi rivale din Tel Aviv. În videoclipurile difuzate pe reţelele sociale, se pot vedea altercaţii între suporterii echipei Hapoel şi poliţişti, care au dus la arestări. Dar situaţia a degenerat mai ales în interiorul stadionului. Cu câteva minute înainte de începerea meciului, mai multe fumigene au căzut din tribune.

Potrivit poliţiei israeliene, „zeci de grenade fumigene şi dispozitive pirotehnice au fost aruncate, rănind 12 civili şi trei poliţişti”. De aceea, forţele de ordine „prezente la faţa locului au arestat nouă suspecţi şi au reţinut alţi 16”.

La rândul său, clubul Hapoel Tel-Aviv s-a declarat „şocat de scenele atroce” . „Suporterii care doreau pur şi simplu să se bucure de un eveniment sportiv au fost călcaţi în picioare şi supuşi unui tratament violent, ruşinos şi scandalos, tocmai din partea celor a căror misiune este de a proteja cetăţenii ţării”, a scris clubul într-un comunicat pe X.
„Este imposibil ca astfel de scene atroce să se repete iar şi iar, iar suporterii israelieni să continue să fie expuşi la violenţă extremă atunci când vin să-şi încurajeze echipa”, a adăugat clubul.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Scandal în Anglia

Această anulare survine la doar câteva zile după scandalul provocat de decizia poliţiei din Birmingham de a interzice fanilor echipei Maccabi Tel-Aviv să se deplaseze la Aston Villa pe 6 noiembrie pentru Liga Europa din motive de securitate.

Această decizie, foarte rară în Regatul Unit, a stârnit o avalanşă de critici, premierul laburist Keir Starmer calificând-o drept „greşită” . „Guvernul colaborează cu forţele de ordine şi alţi parteneri pentru a face tot ce ne stă în putinţă pentru a garanta că acest meci se va desfăşura în condiţii de siguranţă, cu toţi suporterii prezenţi”, a declarat ulterior un purtător de cuvânt al guvernului într-un comunicat.

Poliţia locală a clasificat meciul ca fiind „de risc ridicat”, pe baza „informaţiilor recente şi a incidentelor anterioare”, printre care se numără şi confruntările care au avut loc în 2024 în timpul meciului dintre Ajax Amsterdam şi Maccabi Tel-Aviv.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Rene Benko
2
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
profimedia-0975326545
5
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Digi Sport
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
doctor, cezariana, nastere
Cazul mamei decedate la un spital privat în Constanța. Cum au...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Blocul din Rahova urmează să fie demolat parțial, după explozia...
FILE PHOTO: VivaTech conference dedicated to innovation and startups in Paris
Pană majoră la Amazon Web Services: sunt afectate site-uri...
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Cum va fi pus în siguranță blocul din Rahova afectat de explozie...
Ultimele știri
Ce se întâmplă cu locatarii care au apartamente cu credit ipotecar în blocul din Rahova. Explicațiile primarului Stelian Bujduveanu
Deținutul hacker de la Penitenciarul Târgu Jiu a fost ajutat de un polițist. Directorul unității, schimbat (raport ANP)
Președintele chinez Xi Jinping a numit șase noi ambasadori, inclusiv în România. Cine este noul diplomat trimis de Beijing la București
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
(SP)ROMANIA BUCHAREST FOOTBALL FRIENDLY MATCH ROMANIA VS MOLDOVA
România a urcat în clasamentul FIFA după victoria cu Austria. Pe ce loc se află acum „tricolorii”
Stadion suporteri
Peste un milion de bilete s-au vândut deja pentru Cupa Mondială din 2026. Care sunt țările care au cumpărat cele mai multe bilete
Mircea Lucescu
Preliminariile CM 2026. Mircea Lucescu a spus totul despre doi titulari cerți în mandatul lui Iordănescu: „Nu puteam să continui cu ei”
Donald Trump și Gianni Infantino, la Summit-ul de la Sharm el-Sheikh. Foto: Instagram
Ce căuta șeful FIFA, Gianni Infantino, la summitul de la Sharm el-Sheikh, pentru pacea în Gaza
nori turbulente zbor avion aeronava
Avionul care transporta echipa naţională a Nigeriei a fost obligat să aterizeze de urgenţă. Ce s-a întâmplat în aer
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 21 octombrie pune reflectorul pe relații. Ce schimbări majore aduce acest moment pentru fiecare...
Cancan
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de...
Fanatik.ro
Dănuț Lupu și Robert Niță, ceartă în direct după Dinamo – Rapid 0-2! “Nu jucați nimic!” / “Fă-ți poză cu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani...
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Avertismentul RAR despre anvelopele de iarnă – când ar fi bine să-ți pui cauciucurile de zăpadă și de ce...
Digi FM
Mama tinerei decedate în explozia din Rahova, declarații tulburătoare: „Mirosul de gaz persista de două zile...
Digi Sport
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, furios pe divă, la 27 de ani de la divorț: "Sunt un bărbat prea bun pentru tine...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Gabriela Firea, cu prima nepoțică în brațe. Soția fiului cel mare a născut: "Bine ai venit în familia...
Digi World
De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbaţii? Secretul evolutiv descoperit la peste 1.000 de specii
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu