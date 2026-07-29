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Michael Phelps dezvăluie că a încercat să se sinucidă după prima sa retragere din sport: Medaliile nu garantează întotdeauna fericirea

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Michael Phelps
Michael Phelps vorbește deschis despre lupta cu depresia după retragerea din înot și impactul asupra vieții sale. Foto: Profimedia
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Din articol
„Nu voi scăpa niciodată de depresie şi de anxietate”

Într-un documentar realizat de L’Equipe şi dedicat mentorului său, Bob Bowman, actualul antrenor al lui Léon Marchand, Michael Phelps povesteşte despre profunda depresie prin care a trecut după ce a decis să se retragă din sport în 2012. Fostul înotător american, care a revenit în competiţie doi ani mai târziu, s-a gândit chiar să-şi pună capăt zilelor.

Medaliile nu garantează întotdeauna fericirea. Nici pe departe. Michael Phelps poate confirma acest lucru.

Într-un documentar realizat de L’Equipe dedicat mentorului său, Bob Bowman, actualul antrenor al lui Léon Marchand, fostul înotător american povesteşte despre profunda depresie cu care a trebuit să se confrunte după prima sa retragere din sport, în 2012, în timp ce era adorat în întreaga lume.

În urma Jocurilor Olimpice de la Londra, la care a câştigat şase medalii, dintre care patru de aur, cel mai bun înotător al lumii a decis să se retragă.

Însă perioada care a urmat s-a dovedit a fi deosebit de sumbră. Incapabil să găsească un sens existenţei sale, sportivul originar din Maryland s-a gândit să se sinucidă.

Şi drama era să se producă. „Nu mai voiam să trăiesc”, mărturiseşte vedeta în vârstă de 41 de ani. „Aveam doar 30 de miligrame de somnifere în noaptea aceea şi, din fericire, nu aveam mai multe, pentru că le-aş fi luat. Acesta a fost cel mai mare semnal de alarmă.”

„Nu voi scăpa niciodată de depresie şi de anxietate”

După ce a revenit la viaţă cu ajutorul lui Bob Bowman, care i-a recomandat insistent să urmeze un program de dezintoxicare după arestarea sa pentru conducere sub influenţa alcoolului, Michael Phelps a revenit în competiţie doi ani mai târziu.

Şi, după o nouă serie de victorii la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, s-a retras din bazinele de înot ca fiind cel mai titrat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice. Un statut pe care îl păstrează şi astăzi, cu 28 de medalii câştigate, dintre care 23 de aur.

În ciuda acestei realizări legendare, Michael Phelps continuă să se lupte cu vechii săi demoni.

Fostul campion al înotului este încă urmărit îndeaproape de mai mulţi specialişti în sănătate mintală. „Înainte să vin aici, am avut o programare la psiholog”, mărturiseşte el în documentar.

„Şi ieri am avut încă una. Este un proces care nu se termină niciodată. Nu voi scăpa niciodată de depresie şi de anxietate. Întrebarea este cum le gestionez.”

Editor : Sebastian Eduard

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