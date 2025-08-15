Mircea Lucescu a anunțat stranierii pe care îi are în vedere pentru următoarele două meciuri ale Echipei Naționale

Selecționerul Echipei Naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunțat lista convocărilor preliminare pentru următoarele două meciuri, un amical cu Canada și duelul din preliminariile Campionatului Mondial 2026 cu Cipru.

Lista convocărilor preliminare conține jucători care activează la cluburi din străinătate.

Lotul final, compus din o parte dintre stranierii anunțați vineri, 15 august, și jucători din campionatul intern, va fi anunțat ulterior, potrivit Federației Române de Fotbal.

Amicalul cu Canada este programat pentru vineri, 5 septembrie, la ora 21:00, pe Arena Națională, în timp ce duelul cu Cipru va avea loc marți, 9 septembrie, la ora 21:45, în Nicosia.

În preliminariile pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026 (organizat în SUA, Mexic și Canada), România se află pe al treilea loc în grupă, la egalitate de puncte (6) cu Austria (locul al doilea) și la trei puncte distanță de Bosnia-Herțegovina (primul loc).

Selecționata țării noastre are, însă, mai multe meciuri jucate (4) față de Austria (care a disputat 2 meciuri) și Bosnia-Herțegovina (care a disputat 3 meciuri).

Cipru se află pe al patrulea loc în grupă (3 puncte, după 3 meciuri jucate), iar ultimul loc este ocupat de San Marino (0 puncte în 4 meciuri).

În tur, România a învins Cipru cu 2-0, după golurile marcate de Florin Tănase și Dennis Man.

Lista convocărilor preliminare pentru următoarele două meciuri

Portari:

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania), Răzvan SAVA (Udinese | Italia);

Fundași:

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia);

Mijlocași:

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia), Marius MARIN (Pisa | Italia), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China);

Atacanți:

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia).

