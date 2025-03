Mircea Lucescu după San Marino – România 1-5: „Nu ar fi trebuit să se întâmple după minutul 60 așa ceva”

România a luat trei puncte din partida în deplasare cu San Marino și ceeea ce e la fel de important un golaveraj de 4 goluri.

În urma partidei în care Bosnia Herțegovina a învins acasă Cipru suntem pe locul doi în Grupa H, cu 3 puncte, tot atâtea ca Ciprul, dar despărțite de golaveraj.

Mircea Lucescu a comentat după meci: „Nu i-am certat pentru gol, dar 60 de min au jucat cum ar fi trebuit sa joace. Nu ar fi trebuit să se întâmple după min 60 așa ceva”, a spus Lucescu referindu-se la golul luat de la San Marino. „Jucătorii cu mai multe experineță ar fi trebuit să îi ajute pe cei proaspăt intrați”

„Am început meciul destul de slab, am dat mingi la adversar apoi și-au revenit cu un joc foarte rapid. Sunt mulțumit, rezultatul e bun, i-am felicitat și le-am atras atenția că atunci când ne relaxam, pierdem, asa s-a întâmplat și cu Bosnia”.

„Părerea me e că sunt trei echipe în grupă care contează, putem câștiga și la Viena”.

„Am încercat să explic oamenilor ce s-a întâmplat după partida cu Bosnia, am încercat să explic tuturor. Eu cand trag atentia o fac ca un profesionist, nu ca un om care are o răutate. Eu la vârsta mea nu pot să mă supăr pe nimeni, eu am venit ca să ajut”, a explicat Lucescu meciul cu Bosnia Herțegovina de acum câteva zile. „Echipa asta a fost o echipă care a făcut rezultate pe aspect pozitiv emoțional, dar dincolo de asta trebuie să și jucăm”.

„Chiar dacă am marcat trei goluri în repriza a doua, nu am fost mulțumit. I-am felicitat pentru că e un rezultat bun. Și starea lor de spirit s-a schimbat. Am luat gol și asta m-a supărat foarte tare. Eu urlam la ei de pe margine. Eu nu vreau ca echipa asta să se mulțumească cu un gol cu San Marino.”

„Eu trebuie să fac o echipă puternică, iar jucătorii să răspundă la insistențele mele. Dacă nici eu nu pot să critic sau să argumentez ceea ce fac, cine poate să facă? Un opinionist care stă în birou?”, a spus Mircea Lucescu, la flash-interviu, conform DigiSport.

Alte declarații

Mihai Popescu: „ A fost senzațional, am jucat ca acasă cu atâția fani în tribune. A fost un meci bun, ne-am arătat adevărata valoare, mă bucur că am înscris de cinci ori. Am avut o discuție cu mister Lucescu, mi-a spus ce am greșit și am băgat la cap informațiile date de el și i-am răsplătit încrederea cu un gol. Mergem la Viena cu gândul la victorie. Sper să fim cu toții pregătiți fizic.”

Andrei Rațiu: „A fost un meci complet din partea noastră, păcat că ne-a dat gol o echipă slab cotată. Trebuie să fim o echipă completă, compactă și să dominăm orice adversar. O să încercăm să câștigăm toate meciurile care vin, inclusiv cel cu Austria”.

