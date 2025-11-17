Live TV

Mircea Lucescu nu se gândește la plecare și spune că în partida cu Bosnia s-au făcut greșeli enorme: „Eu mă demit, nu mă demite nimeni”

Data publicării:
Mircea Lucescu
REUTERS/Valentyn Ogirenko

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă înaintea meciului cu San Marino, că nu se gândeşte la plecare şi a mai spus că la partida cu Bosnia, pierdută cu 1-3, s-au făcut greşeli foarte mari.

„Nu mă întrebaţi de altceva, doar de jocul de mâine. Nimic altceva nu mă interesează acum. Am avut o discuţie aseară, a fost dificil de purtat. Am reluat meciul şi ce s-a întâmplat cu Bosnia, apoi am prezentat San Marino. Încă nu pot să mă desprind de ultimul meci, am făcut greşeli enorme, nu pot să vă spun mai multe, orice s-ar transforma în critică. Eu trebuie să iau măsuri. Nu este posibil ca după un meci senzaţional cu Austria, să faci greşeli aici, mai aici după o primă repriză bună. Nu există comunicare, le-am spus că vreau să-i aud urlând în teren. Nu a fost comunicare. A fost şi arbitrul incredibil, mai ales că trebuia să întrerupă jocul după scandările rasiste. Se vedea că totul a fost pregătit, nu a fost nimic întâmplător. Există o limită a acestui lucru. În disputa cu ei, ei au avut o repriză, noi trei. Mi-aş dori ca echipa României să mai întâlnească Bosnia în alte condiţii. Nu se poate cu acest arbitraj. Meciul l-am pierdut pentru că ne-a fost frică şi nu am jucat cum trebuia să jucăm. Nu am făcut ce trebuia să facem. Pentru necalificare eu am cea mai mare vină. Eu sunt responsabil pentru rezultat, ei pentru joc. Eu mă demit, nu mă demite nimeni. Echipa se construieşte, nu se ştie dacă eu voi mai fi la baraj. Până în martie mai e timp, eu am o vârstă, poate mă îmbolnăvesc. Nu se ştie ce se va întâmpla”, a declarat Lucescu, scrie News.ro.

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.

În ultimul meci al preliminariilor, România va întâlni San Marino, marţi seară, la Ploieşti, de la ora 21.45.

 

Editor : Sebastian Eduard

