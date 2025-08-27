Live TV

Mircea Rednic a fost demis de la Standard Liege, după doar 5 meciuri. În aceeași zi, echipa a anunțat noul antrenor

Data publicării:
REDNIC

Mircea Rednic a fost demis de la Standard Liege. Tehnicianul român era în funcţie din luna iunie

Clubul Standard Liege a anunţat, miercuri, despărţirea de tehnicianul Mircea Rednic, care era în funcţie din luna iunie.

„Conducerea clubului Standard Liège i-a comunicat miercuri dimineaţă lui Mircea Rednic încetarea colaborării cu efect imediat.

Conducerea noastră şi Vincent Euvrard au ajuns la un acord: tehnicianul belgian în vârstă de 43 de ani tocmai a semnat un contract pe două sezoane cu Rouches. El va prelua conducerea echipei noastre de seniori începând de joi, pentru a pregăti deplasarea la Leuven.

În curând va fi organizată o conferinţă de presă pentru prezentarea noului nostru antrenor. Mulţumim lui Mircea Rednic pentru implicarea sa din iunie până acum şi îi urăm bun venit lui Vincent Euvrard, precum şi succes în această nouă provocare”, este comunicatul grupării belgiene.

Standard Liege l-a numit în 16 iunie pe Rednic la conducerea echipei din prima ligă belgiană. Românul a mai antrenat Standard Liege în perioada 2012-2013.

În actualul sezon, Standard Liege ocupă locul 8 în clasamentul campionatului belgian, cu 7 puncte (două victorii, o remiză şi două înfrângeri).

Editor : Sebastian Eduard

