New York Knicks a câștigat finala NBA. Echipa, campioană după o aşteptare de 53 de ani

Echipa de baschet New York Knicks a cucerit al treilea titlu de campioană a NBA din istoria sa, primul după o aşteptare de 53 de ani. Knicks au învins în deplasare, cu scorul de 94-90, formaţia San Antonio Spurs, adjudecându-și titlul în cinci meciuri (4-1), în formatul „cel mai bun din șapte”.

Sub comanda antrenorului Mike Brown, sosit la gruparea newyorkeză în intersezon, Knicks s-a impus cu 4 victorii la 1 în duelul cu Spurs.

Coordonatorul lui Knicks, Jalen Brunson (29 ani) a fost omul decisiv al partidei de la San Antonio, reuşind să înscrie aproape jumătate dintre punctele oaspeţilor (45). El a fost desemnat, de altfel, cel mai valoros jucător (MVP) al finalei NBA, scrie Agerpres.

Jalen Brunson este fiul lui Rick Brunson, care a jucat pentru Knicks în ultima finală a francizei newyorkeze, pierdută în 1999 chiar în faţa rivalilor de la San Antonio Spurs.

Antrenorul Mike Brown a participat la rândul său la finala din 1999, făcând parte atunci din staff-ul tehnic al lui San Antonio Spurs, condus de reputatul „coach” Gregg Popovich.

După mai bine de o jumătate de secol de deziluzii, New York Knicks reuşeşte să-şi completeze vitrina cu al treilea trofeu de campioană a NBA, după cele cucerite în 1970 şi 1973, oferindu-le fanilor săi o noapte de sărbătoare în Manhattan.

Editor : B.P.