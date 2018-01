New York Times: Halep și Wozniacki „flirtează cu dezastrul” înaintea finalei

Finala Australian Open 2018 dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki le-a atras atenția jurnaliștilor americani de la New York Times, care dedică o analiză meciului care va avea loc sâmbătă, de la 10:30, pe arena Rod Laver, în Melbourne. Publicația remarcă faptul că Simona a avut câteva meciuri dificile, printre care o semifinală extrem de grea, în timp ce adversara ei a trecut ușor de o „semifinală mai puțin dramatică”.

Foto: Gulliver/GettyImages

SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala AUSTRALIAN OPEN 2018

„Caroline Wozniacki and Simona Halep Flirt With Disaster Before Reaching Final” titrează New York Times, sugerând că ambele jucătoare sunt gata să riște totul pentru a ieși învingătoare din acest duel.

„Înainte de începutul semifinalei, Simona Halep și Angelique Kerber își știau reciproc punctele forte. Trebuiau să se alerge una pe cealaltă, să se întindă și să lovească minge după minge pentru a închide un punct, apoi să o ia de la capăt.

Însă aceste două adversare nu s-au împins niciodată una pe celalată atât de mult cum s-a întâmplat joi. După terminarea unui raliu lung, în setul decisiv, fiecare se sprijinea pe rachetă, respirând greu, în încercarea de a se recupera rapid pentru următorul schimb epuizant de mingi”, scrie New York Times.

„În ultimul set au avut șase sau șapte dintre cele mai impresionante schimburi de mingi pe care mi le pot aminti”,a declarat Pam Shriver, fosta finalistă U.S Open, în prezent analist al postului ESPN.

„Următorul duel al lui Halep va avea loc în finala Australian Open de sâmbătă, cu Caroline Wozniacki, care a învins-o pe Elise Mertens, 6-3, 7-6, în prima semifinală a zilei, mai puțin dramatică.

Nici Halep, nici Wozniacki nu au câșigat până acum un turneu de Grand Slam, dar cine va câștiga la Australian Open 2018 va fi numărul 1 mondial WTA în clasamentul care va fi afișat luni”.

Jurnaliștii americani notează că Wozniacki este o jucătoare cu o defensivă remarcabilă, care se mișcă bine pe teren, dar căreia i-a lipsit acea lovitură decisivă. Halep este o jucătoare de contraatac, cu un stil de joc similar cu cel al lui Wozniacki.