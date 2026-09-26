Live TV

O înfruntare ca-n filme în UFC: Un poliţist va lupta împotriva unui fost deţinut în gala din Las Vegas

Data actualizării: Data publicării:
Luis Hernandez vs Mickey Gall
Luis Hernandez vs Mickey Gall. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Luis Hernandez, o premieră absolută Altercaţie, furt cu spargere, deţinere de armă...

Luptătorul Mickey Gall s-a retras din gala UFC Vegas din noaptea de sâmbătă spre duminică, iar americanul Sedriques Dumas, un delincvent arestat de mai multe ori şi care a făcut închisoare, l-a moştenit ca adversar pe Luis Hernandez. Un debutant în UFC care este poliţist în Florida.

UFC nu şi-ar fi putut dori o povestse mai bună. Retragerea de ultim moment a lui Mickey Gall, accidentat în timpul săptămânii de luptă, se dovedeşte în cele din urmă o adevărată mană cerească pentru organizaţia lui Dana White. Pentru că în cadrul galei principale a UFC Fight Night de sâmbătă, de la Las Vegas, e vor înfrunta un poliţist şi un fost delincvent.

Luis Hernandez, o premieră absolută

Capul de afiș al meciului este Sedriques Dumas. Conform programului, el urma să lupte împotriva lui Mickey Gall, care a fost însă înlocuit de un poliţist adevărat, Luis Hernandez. O înfruntare ca-n filme.

Luis Hernandez, poreclit „The Stache” („Mustaţa”), ocupă funcţia de adjunct al şerifului din comitatul Miami-Dade. Este primul poliţist în activitate care luptă în UFC după ce a obţinut un contract la Dana White’s Contender Series acum… două săptămâni. Și iată că primul său adversar este un fost deţinut, condamnat de mai multe ori.

Altercaţie, furt cu spargere, deţinere de armă...

Luis Hernandez, care are opt victorii (5 prin abandon, 3 prin KO) şi nicio înfrângere, se va confrunta cu un luptător cu un cazier judiciar foarte încărcat, cu nu mai puţin de 14 arestări începând din 2014. Sedriques Dumas a fost arestat de patru ori de când a ajuns în UFC, în 2023. În aprilie 2025, la trei săptămâni după ce a fost învins prin KO în prima rundă de Michal Oleksiejczuk, a fost încarcerat la închisoarea din comitatul Escambia, Florida, în urma unui furt cu spargere şi a deţinerii unei arme. Cu un an înainte, în februarie 2024, Dumas fusese, de asemenea, arestat în urma unei altercaţii verbale cu… poliţiştii, în urma unor tulburări ale ordinii publice.

Reîntâlnirea sa cu un poliţist în cuşca UFC Apex de sâmbătă pare, în orice caz, să-l încânte. Sedriques Dumas a distribuit un videoclip realizat de IA în care cei doi luptători, unul îmbrăcat în uniformă de poliţist şi celălalt în uniformă de deţinut, cântă rap în faţa unui microfon. Un teaser amuzant înaintea uneia dintre cele mai improbabile confruntări din istoria UFC.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
radu miruta
1
Reacția lui Radu Miruță, după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni...
oameni mulți pe o stradă din Europa
2
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Unul dintre partide...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
3
„Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României”. Liderul PSD și-a făcut intrarea în...
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
4
Cum arată Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Lista nominalizărilor PNL-USR-UDMR și...
Tucker Carlson
5
Tucker Carlson susține că Trump trebuie destituit din funcție în temeiul celui de-al...
Ilie Dumitrescu a reacționat, după afirmația neașteptată a lui Ianis Hagi de la finalul meciului cu Suedia
Digi Sport
Ilie Dumitrescu a reacționat, după afirmația neașteptată a lui Ianis Hagi de la finalul meciului cu Suedia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
karol nawrocki si donald trump in biroul oval de la casa alba
Karol Nawrocki se va întâlni cu Trump pentru a treia oară într-un an. Avertismentul lui Donald Tusk: „Să nu se lase prins în cușcă”
BEATIFICATION OF FR. JAN SWIERCA AND COMPANIONS, SALESIAN MARTYRS
Președintele polonez va participa la spectacolul UFC organizat pe peluza Casei Albe, cu ocazia împlinirii a 80 de ani ai lui Trump
Michael B Jordan și Delroy Lindo
BAFTA le-a prezentat scuze lui Michael B. Jordan şi Delroy Lindo şi îşi asumă „întreaga responsabilitate” pentru incidentul de la gală
premii primite digi
Premii pentru DIGI Romania și emisiunea Business Club de la Digi24 la gala organizată de Camera de Comerț și Industrie București
Conor McGregor în ring la Las Vegas, în ianuarie 2020, înainte de meciul cu Donald Cerrone
Conor McGregor a lansat o petiție pentru a candida la prezidențiale: „Semnați pentru a salva Irlanda!”
Recomandările redacţiei
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de...
traian basescu in fata ta digi24
Traian Băsescu, reacție ironică la criticii lui Siegfried Mureșan...
Tancuri M1 Abrams
Polonia vrea să plătească pentru militarii americani staționați pe...
Pope Leon XIV in a solemn open-air mass in Paris FA
700.000 de oameni, la liturghia Papei Leon al XIV-lea de la Paris...
Ultimele știri
Lecția lui Darwin pentru Trump și Xi: „Supraviețuirea celui mai adaptat” nu înseamnă doar competiție. SUA și China trebuie să coexiste
Avertisment MAE pentru românii care vor să călătorească în Sicilia
Întâlnire fără precedent: Lavrov și ministrul german, față în față după începutul războiului din Ucraina. Condiția pusă de Berlin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o etapă excepțională pe 26 septembrie 2026. Trigonul Soare-Pluto aduce schimbări majore...
Cancan
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au...
Fanatik.ro
Adrian Ilie critică gestul lui Dennis Man după golul cu Suedia: „Nu e normal”
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Final Four EHF Euro Cup, acum: Norvegia – Ungaria 20-16 după ce unguroaicele au redus din -6 goluri
Adevărul
Ce se întâmplă cu AUR dacă Trump pierde în SUA. Analist: „Politica de centru nu reușește să mai ofere emoție”
Playtech
Șoferii vor fi opriți pe anumite drumuri din România în această toamnă. De ce îi oprește Poliția și ce vor fi...
Digi FM
Soția lui Michael Schumacher, declarații rare la aproape 13 ani de la accidentul de schi: „Era melodia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Singurul titular al României care n-a cântat imnul la meciul cu Suedia! S-a aflat și motivul
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
51, 83 și 86 de ani. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro și Al Pacino, trei exemple de măreție hollywoodiană...
Adevarul
Cum s-a construit Mamaia modernă, stațiunea din care au plecat vilegiaturiștii și au venit tovarășii: „S-a...
Newsweek
Se interzice cumulul pensiei cu salariu. Se elimină pensia anticipată. Pensiile cresc la 1 ianuarie PROIECT
Digi FM
Dragostea nu are vârstă. Heather Locklear a împlinit 65 de ani. Lorenzo Lamas: „Este singurul tort pe care îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Un bărbat a avut parte de șocul vieții când a mers noaptea la toaletă. A aprins lumina și a văzut cum se...
Film Now
Fiul lui Goldie Hawn, confesiuni despre presiunea de a crește într-o familie celebră: „Mă lupt cu...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...