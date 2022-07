O întotătoare canadiană susține că cineva a drogat-o în ultima seară a Campionatelor Mondiale desfășurate luna trecută la Budapesta

Înotătoarea canadiană Mary-Sophie Harvey, în vârstă de 22 de ani, susține că a fost drogată în ultima seară a Campionatelor Mondiale de înot desfășurate luna trecută, la Budapesta. Sportiva spune că are un interval de patru-șase ore despre care nu își mai amintește nimic, dar cert este că s-a trezit a doua zi cu vânătăi pe corp, cu o durere la nivelul coastelor, iar lângă patul ei erau managerul echipei și medicul.

Mary-Sophie Harvey a șovăit dacă să facă publică sau nu experiența sa, dar până la urmă a ales să povestească totul pe Instagram, gândindu-se că astfel de situații se întâmplă tot de des și ar fi mai bine să nu tacă și să avertizeze publicul.

„Încă mi-e frică să mă gândesc la lucrurile pe care nu le știu din acea noapte”, a scris ea. „Încă sunt, într-un fel, rușinată de ceea ce s-a întâmplat și cred că întotdeauna voi fi... Dar nu voi lăsa ca acest eveniment să mă definească”, promite ea.

Canadianca a concurat la Budapesta în prima finală mondială individuală din carieră, la 200 de metri mixt, unde s-a clasat pe locul 8, și a făcut parte din ștafeta Canadei care a obținut medalia de bronz în proba de 4x200 de metri.

Mary-Sophie Harvey în timpul cursei de ștafetă de la Budapesta, când a câștigat medalia de bronz Foto: Profimedia Images

Ea spune că își amintește că a sărbătorit victoria, dar apoi urmează un interval de patru-șase ore despre care nu mai știe nimic. Prietenii ei i-au spus că probabil are vânătăile de la faptul că au fost nevoiți să o care pe brațe, în timp ce era inconștientă.

„Nu m-am simțit niciodată mai rușinată”, a scris ea miercuri pe Instagram, mărturisind că în urma incidentului știe și ce înseamnă să te judece alții.

Sportiva a postat fotografii cu vânătăile pe contul de Instagram. „Am sfârșit prin a merge la spital, unde am fost consultată de medici și psihologi. M-au testat și m-au tratat cum au putut mai bine. Mi-au spus că se întâmplă mai des decât credem și că am fost norocoasă, într-un fel, că am scăpat doar cu un traumatism la nivelul coastelor și cu o mică comoție. M-au ajutat să-mi înving unele din fricile pe care le aveam, dar, din păcate, nu pe toate”, a povestit ea.

Înotătoarea a avertizat că sunt tot mai multe cazuri similare și a împărtășit mai multe capturi de ecran cu știri despre droguri strecurate în alcool. „Tuturor celor care citesc asta, vă rog să fiți atenți”, a scris ea.

CNN, care a relatat despre cazul sportivei, precizează că a contactat-o pe Mary-Sophie Harvey pentru comentarii suplimentare, pentru că nu este clar dacă ea a raportat incidentul la poliție și nici nu spune nimic despre modul în care s-ar fi putut întâmpla.

„Suntem conștienți că a avut loc un incident în noaptea dinaintea plecării de la Budapesta”, a declarat purtătorul de cuvânt al Federației de natație din Canada, Nathan White, citat de CBC. „Continuăm să adunăm informații despre situație, iar dosarul a fost transmis ofițerului nostru independent pentru Siguranța Sportului”, a precizat oficialul.

Organismul de conducere al natației mondiale, FINA, a declarat, la rândul său, că este la curent cu „relatările din presă profund îngrijorătoare” și că este preocupat serios de starea sportivei. „Un ofițer de investigație independent va fi desemnat să ancheteze mai departe această chestiune”, a declarat FINA într-o declarație pentru CNN.

Editor : Luana Pavaluca