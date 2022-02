Patinatoare chineză de origine americană, atacată pe rețelele sociale din China după ce a ratat la Olimpiadă. „E o rușine imensă”

Patinatoarea chineză de origine americană Zhu Yi se confruntă cu un val de critici pe rețelele sociale, după ce a căzut pe gheață și a terminat ultima la proba pe echipe feminin, duminică, scrie CNN.

Pe Weibo, corespondetul chinez al platformnei Twitter, hashtag-ul „Zhu Yi has fallen” (Zhu Yi a căzut - trad.) a avut 200 de milioane de vizualizări în doar câteva ore. Mulți au întrebat de ce Zhu, născută în California, Statele Unite, a fost aleasă să reprezinte China în defavoarea unei sportive născute în China.

„E o rușine imensă”, a scris cineva într-un comentariu care a primit 11.000 de aprecieri.

Duminică seară, hashtag-ul pare să fi fost cenzurat, fără să fie clar din ce cauză, mai scrie CNN.

Zhu a concurat prima în a doua zi de concurs la proba pe echipe, intrând pe gheață în aplauzele zgomotoase ale spectatorilor, în majoritate chinezi.

Însă patinatoarea a căzut și a intrat în mantinelă după o săritură ratată în deschiderea programului, iar apoi a ratat încă o săritură, terminând cu cel mai mic punctaj din concurs.

China a căzut de pe locul 3 pe 5 în clasament, însă a trecut în faza următoare a competiției.

„Sunt supărată și un pic rușinată”, a declarat Zhu după concurs, ștergându-și lacrimile.

„Cred că am simțit multă presiune, pentru că știu că toată lumea a fost surprinsă în China că am fost selectată și am vrut să le demonstrez că merit, dar, din păcate, nu am fost capabilă.”

Presiune enormă

Sportivii chinezi sunt supuși unei presiuni enorme pentru a obșine rezultate la Olimpiadă, bilanțul medaliilor fiind promovat de guvernul de Beijing ca un semn al puterii națiunii. În trecut, mulți sportivi au fost ținta criticilor pentru performanțe slabe.

Zhu Yi se numără printre cei peste 12 sportivi născuți în străinătate, care au fost „recrutați” de China în ultimii ani, în încercarea de a-și îmbunătăți bilanțul medaliilor la olimpiada de iarnă. Dar atacurile împotriva ei arată, de asemenea, și presiunea la care sunt supuși acești sportivi naturalizați pentru a concura sub steagul Chinei.

Născută în Los Angeles, într-o familie de imigranți, Zhu a decis în 2018 să concureze pentru China și a renunțat la cetățenia americană. De asemenea, și-a schimbat numele din Beverly Zhu în Zhu Yi.

Dar ea a fost criticată în China pentru că nu vorbește fluent limba.

„Să învețe chineza mai întâi și apoi să vorbească de patriotism”, a scris duminică un internaut pe Weibo.

Alții au făcut trimitere la trecutul ei și la familie. Tatăl patinatoarei, Zhu Songchun, este un om de știință premiat în domeniul inteligenței artificiale.

Atacurile împotriva lui Zhu sunt în contrast puternic cu imensa popularitate de care se bucură Eileen Gu, născută tot în California, o sportivă-minune care practică schiul freestyle și care concurează tot pentru China.

Sportiva de 18 ani a cucerit publicul chinez cu mandarina ei fluentă și cunoștințele despre cultura chineză; ea și-a petrecut vacanțele de vară la Beijing. Eileen a devenit figuraa neoficială a Chinei la olimpiada de iarnă, apărând în nenumărate articole din presa de stat și făcând reclame pentru branduri chinezești.

Ea va debuta luni la olimpiadă, în proba feminină de calificări la freeski în aer liber. Pe Weibo, unde Eileen Gu are 1,9 milioane de urmăritori, hashtag-ul „Eileen Gu's first show” (Prima reprezentație a lui Eileen Gu - trad.) a devenit trend de duminică seară și are peste 300 de milioane de vizualizări.

