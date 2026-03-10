Live TV

Video Percheziții după violențele de la meciul Rapid – Petrolul. Amenzi de peste 90.000 de lei și 9 persoane duse la audieri

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png (86)
Percheziții după violențele de la meciul Rapid – Petrolul. 9 persoane duse la audieri, zeci de suporteri identificați și amenzi de peste 90.000 de lei. Foto Poliția Română; Digi24/ imagini amator
Din articol
Conflict violent între suporteri Amenzi și interdicții pentru suporteri Alte zeci de suporteri identificați

Polițiștii Capitalei au efectuat nouă percheziții în București și în județul Prahova într-un dosar deschis după violențele produse la meciul Rapid – Petrolul, disputat pe 6 februarie în Superliga. Nouă persoane suspectate că au fost implicate în conflictul dintre suporteri au fost depistate și urmează să fie duse la audieri, în timp ce anchetatorii investighează fapte de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Potrivit Poliției Capitalei, polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județul Prahova.

Ancheta vizează infracțiuni de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere, comise în contextul partidei de fotbal dintre FC Rapid București și FC Petrolul Ploiești.

„În urma incidentelor violente produse în contextul unei competiţii sportive desfăşurate în municipiul Bucureşti, poliţiştii şi jandarmii au desfăşurat un complex de activităţi operative şi de investigare, care au condus la punerea în aplicare a 9 mandate de percheziţie domiciliară, identificarea a zeci de persoane implicate în fapte antisociale, precum şi la aplicarea de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de peste 90.000 de lei, alături de multiple măsuri complementare de interzicere a accesului la competiţii sportive”, se arată în comunicatul poliţiei.

Conflict violent între suporteri

Cercetările au fost declanșate după incidentele produse pe 6 februarie 2026, în timpul meciului disputat în Capitală.

Din datele adunate până acum de anchetatori reiese că în sectorul destinat suporterilor oaspeți ar fi izbucnit un conflict violent între două grupuri de suporteri, ceea ce a generat panică în rândul persoanelor aflate în apropiere și a afectat ordinea publică.

În urma perchezițiilor făcute marți, 9 persoane bănuite de comiterea faptelor au fost depistate, acestea urmând să fie conduse la sediul poliției pentru audieri și pentru stabilirea măsurilor legale.

Potrivit unor surse, unul dintre suspecți este Dinu Bogdan-Mihai, cunoscut ca „Sponsorul”, lider de galerie la Petrolul Ploiești, care urmează să fie dus la sediul Serviciului Grupuri Infracționale Violente.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat bunuri de interes pentru anchetă, necesare pentru administrarea probelor în dosar.

Amenzi și interdicții pentru suporteri

În paralel, Jandarmeria Capitalei a desfășurat acțiuni pentru identificarea și sancționarea persoanelor care au încălcat legea în timpul aceleiași competiții sportive.

Astfel, pe 6 martie 2026, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în baza Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

De asemenea, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 70.630 de lei.

Din totalul amenzilor:

  • 3 sancțiuni, în valoare totală de 48.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, pentru nerespectarea obligațiilor legale
  • 2 sancțiuni, în valoare de 20.000 de lei, au fost aplicate firmei de pază și protecție pentru neîndeplinirea obligațiilor privind măsurile de ordine și siguranță

Totodată, au fost dispuse 4 sancțiuni complementare de interzicere a accesului la competiții sportive, pentru perioade cuprinse între 6 luni și un an.

Alte zeci de suporteri identificați

În urma verificărilor continuate marți, jandarmii au mai identificat 26 de persoane implicate în fapte antisociale, dintre care 24 suporteri ai uneia dintre echipe și 2 suporteri ai echipei adverse.

În acest caz, au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 22.150 de lei, precum și 16 sancțiuni complementare de interzicere a accesului la competiții sportive pentru o perioadă de un an.

„Poliţia Capitalei şi Jandarmeria Capitalei vor continua acţiunile pentru prevenirea şi combaterea faptelor de violenţă în contextul competiţiilor sportive, în vederea menţinerii ordinii şi siguranţei publice”, au transmis autoritățile.

Reprezentanții poliției precizează că percheziția domiciliară este un procedeu procesual reglementat de Codul de procedură penală, care are ca scop administrarea probelor necesare în dosar și nu poate înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Digi Sport
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2026-03-03-7601
Momentul accidentului provocat de jucătorul echipei Rapid. Kader Keita a fost pus sub control judiciar
politist la perchezitie
Români înșelați după ce au plătit în avans pentru case „la cheie”. Un bărbat a fost reținut într-un dosar de peste 1,6 milioane de lei
2026-03-03-7603
Un jucător de la Rapid a fost reținut 24 de ore, acuzat că a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului
masina politie lumini noapte seara
Elevă de 14 ani din Capitală, agresată sexual de meditatorul ei în timpul unei ședinte de pregătire
politisti la perchezitii
Rețea de evaziune fiscală, destructurată: 62 de percheziții în București și opt județe. Prejudiciu de peste 4,2 milioane de lei
Recomandările redacţiei
mojtaba khamenei
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Iranul amenință că începe să...
oameni pe strada
Sondaj: Câtă încredere au românii în liderii politici. George Simion...
Sistem Patriot
Turcia mută un sistem Patriot în centrul ţării, la cea de-a doua mare...
pompa de alimentare cu combustibil
Noi scumpiri la pompă în România, peste noapte. Cât costă azi un...
Ultimele știri
Ministrul Apărării vrea să repornească fabricile din industria de apărare fără tehnologie modernă, cu sprijinul UE
Controverse la New York după ce soția primarului musulman a dat like unor postări despre atacul Hamas asupra Iranului din 7 octombrie
Avertisment dur de la preşedintele Consiliului UE: Rusia este „singurul câştigător” al războiului din Orientul Mijlociu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul săptămânii. Berbecii se confruntă cu secrete care ies la iveală, Leii își revizuiesc planurile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, prima reacţie după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu îmi vine să cred! Am stat de vorbă...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a fost aşteptat la FCSB de fanul care a plâns în aeroport la plecarea în Arabia: “E o mare...
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Ţara europeană care îţi dă bani dacă nu foloseşti maşina personală. Primeşti 25.000 de euro de la stat
Digi FM
Kylie Minogue are 57 de ani, dar nu pare că a trecut de 30. Tonică, șic și misterioasă, la Paris
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care...
Pro FM
Giulia Anghelescu, sinceră despre intervențiile estetice: „Multă lume mă întreabă ce mi-am făcut la față”
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
900.000 pensionari au pensii sub 1.300 lei, în timp ce 500.000 primesc peste 5.000 lei. Care e Topul județelor
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026