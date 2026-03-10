Polițiștii Capitalei au efectuat nouă percheziții în București și în județul Prahova într-un dosar deschis după violențele produse la meciul Rapid – Petrolul, disputat pe 6 februarie în Superliga. Nouă persoane suspectate că au fost implicate în conflictul dintre suporteri au fost depistate și urmează să fie duse la audieri, în timp ce anchetatorii investighează fapte de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Potrivit Poliției Capitalei, polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județul Prahova.

Ancheta vizează infracțiuni de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere, comise în contextul partidei de fotbal dintre FC Rapid București și FC Petrolul Ploiești.

„În urma incidentelor violente produse în contextul unei competiţii sportive desfăşurate în municipiul Bucureşti, poliţiştii şi jandarmii au desfăşurat un complex de activităţi operative şi de investigare, care au condus la punerea în aplicare a 9 mandate de percheziţie domiciliară, identificarea a zeci de persoane implicate în fapte antisociale, precum şi la aplicarea de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de peste 90.000 de lei, alături de multiple măsuri complementare de interzicere a accesului la competiţii sportive”, se arată în comunicatul poliţiei.

Conflict violent între suporteri

Cercetările au fost declanșate după incidentele produse pe 6 februarie 2026, în timpul meciului disputat în Capitală.

Din datele adunate până acum de anchetatori reiese că în sectorul destinat suporterilor oaspeți ar fi izbucnit un conflict violent între două grupuri de suporteri, ceea ce a generat panică în rândul persoanelor aflate în apropiere și a afectat ordinea publică.

În urma perchezițiilor făcute marți, 9 persoane bănuite de comiterea faptelor au fost depistate, acestea urmând să fie conduse la sediul poliției pentru audieri și pentru stabilirea măsurilor legale.

Potrivit unor surse, unul dintre suspecți este Dinu Bogdan-Mihai, cunoscut ca „Sponsorul”, lider de galerie la Petrolul Ploiești, care urmează să fie dus la sediul Serviciului Grupuri Infracționale Violente.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat bunuri de interes pentru anchetă, necesare pentru administrarea probelor în dosar.

Amenzi și interdicții pentru suporteri

În paralel, Jandarmeria Capitalei a desfășurat acțiuni pentru identificarea și sancționarea persoanelor care au încălcat legea în timpul aceleiași competiții sportive.

Astfel, pe 6 martie 2026, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în baza Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

De asemenea, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 70.630 de lei.

Din totalul amenzilor:

3 sancțiuni, în valoare totală de 48.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, pentru nerespectarea obligațiilor legale

2 sancțiuni, în valoare de 20.000 de lei, au fost aplicate firmei de pază și protecție pentru neîndeplinirea obligațiilor privind măsurile de ordine și siguranță

Totodată, au fost dispuse 4 sancțiuni complementare de interzicere a accesului la competiții sportive, pentru perioade cuprinse între 6 luni și un an.

Alte zeci de suporteri identificați

În urma verificărilor continuate marți, jandarmii au mai identificat 26 de persoane implicate în fapte antisociale, dintre care 24 suporteri ai uneia dintre echipe și 2 suporteri ai echipei adverse.

În acest caz, au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 22.150 de lei, precum și 16 sancțiuni complementare de interzicere a accesului la competiții sportive pentru o perioadă de un an.

„Poliţia Capitalei şi Jandarmeria Capitalei vor continua acţiunile pentru prevenirea şi combaterea faptelor de violenţă în contextul competiţiilor sportive, în vederea menţinerii ordinii şi siguranţei publice”, au transmis autoritățile.

Reprezentanții poliției precizează că percheziția domiciliară este un procedeu procesual reglementat de Codul de procedură penală, care are ca scop administrarea probelor necesare în dosar și nu poate înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.

