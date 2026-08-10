Performanțe remarcabile pentru atletismul românesc la Mondialele U20 din Statele Unite. Ștefania Uță a cucerit aurul la 400 de metri garduri, cu un nou record al competiției, în timp ce Daria Vrînceanu a obținut argintul la triplusalt, cu un nou record personal.

Sportiva română Alexandra Ştefania Uţă a cucerit medalia de aur în proba de 400 m garduri, duminică, la Campionatele Mondiale de atletism Under-20 de la Eugene (Oregon), cu un nou record al competiţiei, 55 sec 33/100.

Medalia de argint a revenit atletei sud-africane Tumi Ramokgopa, în 55 sec 88/100, în timp ce bronzul a fost adjudecat de grecoaica Eleni Iakovaki, în 55 sec 99/100.

Uţă câştigase titlul european al probei anul trecut la Tampere, cu timpul de 55 sec 55/100.

De asemenea, sportiva română Daria Vrînceanu a câştigat medalia de argint la triplusalt, duminică, la Campionatele Mondiale de atletism Under-20 de la Eugene (Oregon), cu 13,70 metri (season best).

Aurul a fost cucerit de bulgăroaica Viktoria Anghelova, cu 13,91 metri, în timp ce bronzul a revenit atletei spaniole Ana Estrella De Leon, cu 13,58 metri.

Vrînceanu, care a avut cea mai bună performanţă din calificări, 13,60 metri, cucerise argintul şi la Europenele U20 de anul trecut de la Tampere (Finlanda), cu 13,75 m.

România a participat la competiţie cu 11 atleţi, dintre care şapte la feminin şi patru la masculin, încheind Mondialele U20 pe locul 11 în clasamentul pe medalii, cu una de aur şi una de argint.

Pe primul loc a fost delegaţia SUA (12-7-5), urmată de Kenya (4-3-4), Italia (3-0-2) etc.

Editor : C.S.