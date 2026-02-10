Personalul RAISport va intra în grevă din cauza gafelor de la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia

Jurnaliștii de la RAISport din Italia au anunțat marți că vor organiza o grevă de trei zile după Jocurile Olimpice de iarnă și că nu vor mai semna articolele despre Jocurile Olimpice, printre alte măsuri, relatează Deutsche Welle. Ei protestează la adresa ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 difuzate vinerea trecută, care a început cu o ezitare și a deraiat complet în scurt timp, în urma comentariilor dezastruoase și a gafelor colosale făcute de directorul Rai Sport, Paolo Petrecca.

Directorul RaiSport, Paolo Petrecca, fost șef al RaiNews, a început prin a pune la îndoială faptul că știa unde se află, apoi a continuat în același stil.

El a urat bun venit telespectatorilor la „Stadio Olympico”, o referire la renumitul stadion olimpic din Roma, în timp ce se afla în stadionul San Siro din Milano, la fel de cunoscut, care găzduiește ambele echipe de fotbal importante ale orașului, AC și Inter Milano.

La scurt timp, Petrecca le-a spus telespectatorilor: „Spectacolul continuă cu Mariah Carey”, în timp ce camerele se concentrau pe Matilda de Angelis, o actriță italiană celebră, cu peste 20 de ani mai tânără decât cântăreața americană.

De Angelis a postat ulterior pe Instagram o fotografie glamour cu ea, în care aproape toate trăsăturile ei distinctive erau ascunse, cu legenda: „VĂ ROG, NUMIȚI-MĂ MARIAH”.

Când președinta Comitetului Olimpic Internațional, Kirsty Coventry, a intrat în stadion împreună cu președintele italian Sergio Matarella, Petrecca a anunțat „Matarella... și fiica sa”.

Petrecca a riscat, de asemenea, să supere telespectatorii străini cu observații precum faptul că sportivii spanioli sunt „întotdeauna foarte sexy” și că mulți dintre membrii echipei chineze „au telefoane în mâini în mod natural”.

A făcut comentarii neadecvate despre atleți și a eșuat în a recunoaște campioni mondiali la volei. Iar totate aceste comentarii au fost, firește, intens ridiculizate pe Internet.

Cum au reacționat jurnaliștii RAI?

Comitetul editorial al canalului, Comitato di Redazione, un organism sindical intern care reprezintă jurnaliștii de la postul public de televiziune, a emis luni o declarație în care spunea că toți jurnaliștii vor refuza să-și semneze articolele pe durata Jocurilor și vor intra în grevă timp de trei zile după încheierea evenimentului.

„Cu toții am fost jenati, fără excepție, și fără să fie vina noastră”, se spune în declarație.

„Este timpul să ne facem auzite vocile, deoarece ne confruntăm cu cea mai proastă performanță a RAISport într-unul dintre cele mai așteptate evenimente din istorie.”

Politicienii din opoziție din Italia au considerat aceste gafe ca un semn al presupusei politizări a numirilor la RAI în ultimii ani. Petrecca, fostul șef al RAINews, a fost acuzat de părtinire față de prim-ministrul Giorgia Meloni.

„Jocurile Olimpice sunt un moment de maximă responsabilitate pentru radiodifuziunea publică. În schimb, RAI a oferit cea mai proastă versiune a sa: cea pe care o cunoaștem prea bine, TeleMeloni”, a declarat Partidul Democrat din opoziție într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al companiei-mamă RAI a declarat marți pentru Associated Press că Petrecca a fost îndepărtat din echipa de comentatori pentru ceremonia de închidere din 22 februarie, după o întâlnire la care a participat și directorul general al RAI, Giamapolo Rossi.

