Peste 20 de olimpici și sportivi celebri cer Iranului să oprească execuția unui campion la box

Peste 20 de medaliați olimpici și sportivi de renume mondial, printre care jucătoarea de tenis Martina Navratilova și înotătoarea Sharron Davies, au semnat o scrisoare deschisă în care cer Iranului să oprească execuția boxerului Mohammad Javad Vafaei Sani, condamnat la moarte pentru participarea la protestele antiguvernamentale din 2019, relatează The Guardian.

Pe fondul indignării internaționale crescânde față de utilizarea tot mai frecventă a pedepsei capitale de către Iran ca instrument de oprimare, scrisoarea, formulată în termeni duri, condamnă decizia regimului iranian de a menține sentința la moarte a lui Mohammad Javad Vafaei Sani.

Vafaei Sani, în vârstă de 30 de ani, originar din Mashhad, în nord-estul Iranului, a fost arestat pentru participarea la protestele naționale din 2019 și acuzat de sprijinirea unui grup de opoziție, Organizația Mujahedinii Poporului din Iran (MEK). El a petrecut cinci ani în închisoare, unde a fost torturat și ținut în izolare.

„Sportul este menit să inspire speranță, unitate și curaj”, au scris semnatarii. „Execuția unui campion pentru opiniile sale politice reprezintă un atac direct asupra acestor valori și un avertisment pentru fiecare sportiv care îndrăznește să vorbească. Facem apel la Națiunile Unite, federațiile sportive internaționale și guverne să acționeze imediat pentru a salva viața lui Mohammad Javad. Lumea nu trebuie să stea deoparte în timp ce Iranul își reduce la tăcere campionii.”

Scrisoarea afirmă că acest caz al lui Vafaei Sani nu este unul izolat și amintește de istoricul Iranului de a executa sportivi pentru convingerile lor, inclusiv pe Habib Khabiri, căpitanul echipei naționale de fotbal, și Fourouzan Abdi, căpitanul echipei naționale feminine de volei. În 2020, campionul iranian la lupte Navid Afkari, în vârstă de 27 de ani, a fost de asemenea executat.

Printre ceilalți semnatari se numără Tracy Edwards din Marea Britanie, care a condus primul echipaj format integral din femei în cursa Whitbread Round the World Yacht Race și a fost prima femeie care a primit trofeul „Yachtsman of the Year”; fostul căpitan al echipei de fotbal a Australiei, Craig Foster; și Bahram Mavaddat, fotbalist care a făcut parte din lotul Iranului la Cupa Mondială din 1978.

De ce este acuzat sportivul în Iran

Vafaei Sani a fost arestat în martie 2020. Printre acuzațiile aduse se numărau „răspândirea corupției pe Pământ prin incendiere și distrugerea de bunuri publice”. Sentința sa a fost anulată de două ori, însă pe 4 octombrie a fost menținută pentru a treia oară. Procesul a fost condamnat ca „profund nedrept” de activiști și organizații pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International.

Apelul pentru oprirea execuției lui Vafaei Sani vine după o scrisoare din 2023 adresată Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, semnată de peste 100 de experți și organizații pentru drepturile omului, care cereau acțiuni pentru a preveni execuția sportivului.

Potrivit Amnesty International, există o „criză a execuțiilor în Iran, care a ajuns la proporții înspăimântătoare”. În 2023, autoritățile au executat cel puțin 853 de persoane, o creștere de 48% față de 2022. Anul trecut au fost înregistrate 972 de execuții, cel mai mare număr din 2015 încoace. Peste 800 de persoane au fost executate doar în 2025.

Prizonierii politici și dizidenții sunt ținte principale, în special după revolta „Femeie, Viață, Libertate” din 2022. Experții afirmă că autoritățile iraniene folosesc pedeapsa cu moartea pentru a suprima disidența, a insufla frică în populație și a-și consolida controlul asupra puterii.

Editor : M.I.