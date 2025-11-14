Live TV

Preliminariile CM 2026. Bosnia - România, un meci de „totul sau nimic". Ionuț Radu: Un obiectiv clar, aducem trei puncte la București

România fotbal
Primul 11 al României în meciul victorios contra Austriei. Foto: Profimedia
Grupa de calificare Meciuri directe Ce parcurs au avut echipele Michael Oliver va conduce meciul Bosnia - România Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino Programul Grupei H din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026:

Echipa Națională a României continuă lupta pentru un loc la Campionatul Mondial din vara anului viitor. Elevii lui Mircea Lucescu mai au de disputat două meciuri în preliminarii: cu Bosnia și Herțegovina pe 15 noiembrie, în deplasare și cu San Marino pe 18 noiembrie, acasă. Goalkeeper-ul Ionuț Radu  este convins și are încredere că „va fi bine”. Când intrăm pe teren avem un obiectiv clar, acela de a aduce toate cele trei puncte la București”, spune el.

ACTUALIZARE 20:45 Cu o zi înaintea meciului, Ionuț Radu a vorbit despre ce șanse are România de a obține toate cele trei puncte. „Când intrăm pe teren avem un obiectiv clar, acela de a aduce toate cele trei puncte la București”, a declarat.

Goalkeeper-ul celor de la Celta Vigo este sigur că el și colegii săi pot face o figură frumoasă și să se întoarcă cu cele trei puncte.

„Emoții nu sunt, ori dacă sunt, sunt constructive. Noi trăim pentru meciurile de genul. După cum am mai spus-o, am avut o perioadă nu foarte pozitivă și să mă întorc și să am asemenea sentimente, pentru mine e ceva extraordinar. Vreau să trăiesc momentul și să mă bucur de meciul de mâine.

Este același vibe (n.r. ca cel de la EURO U21 2019) între noi și mă bucur că am recreat acel sentiment. Sunt 100% convins că asta ne poate împinge de la spate. 

Datori sau nu, suntem două echipe total diferite. Noi trebuie să direcționăm meciul în favoarea noastră și să ne facem treaba. Sunt convins și am încredere că va fi bine. Când intrăm pe teren avem un obiectiv clar, acela de a aduce toate cele trei puncte la București.

Oamenii trebuie să aibă încredere în noi și le simțim afecțiunea. Vom face tot ce ne stă în putință ca să nu-i dezamăgim”, a spus Ionuț Radu, în exclusivitate pentru Digi Sport.

ȘTIREA INIȚIALĂ Meciul cu Bosnia este de totul sau nimic pentru tricolori, în condițiile în care cele două reprezentative se află în luptă directă pentru locul doi în grupă, care ar asigura, în teorie, adversari mai accesibili la barajul din primăvară.

Ora de transmitere a meciului este 21:45 (Prima TV).

Grupa de calificare

Cu două etape rămase, România e pe locul 3 în grupă, cu 10 puncte, la 5 în spatele liderului Austria. Bosnia e pe 2, cu 13 puncte. Naționala României mai are șanse matematice și la câștigarea primului loc, însă clasarea pe locul secund pare un obiectiv mult mai realist.

În cazul în care România nu termină pe locul 2 campania de calificare, prezența la baraj este asigurată datorită parcursului din Liga Națiunilor, scrie DigiSport.

Meciuri directe

România și Bosnia Herțegovina s-au mai întâlnit de 7 ori. România a câștigat de patru ori și a pierdut de trei ori. În tur, bosniacii s-au impus cu 1-0 pe „Arena Națională”. Ultimul duel din Bosnia-Herțegovina a fost câștigat tot de bosniaci, în Liga Națiunilor cu același scor (1-0 pe 7 iunie 2022).

Ce parcurs au avut echipele

Bosnia a înregistrat rezultate slabe în septembrie și în octombrie. După o înfrângere pe teren propriu cu Austria, bosniacii au reușit să obțină doar o remiză în Cipru, după ce au condus la două goluri diferență. Naționala antrenată de Sergej Barbarez are nevoie de un punct împotriva „tricolorilor” ca să-și mențină poziția secundă în grupa de calificare.

Tricolorii, pe de altă parte, au un moral foarte bun după victoria obținută la ultima fază împotriva Austriei, pe Arena Națională. Pentru elevii lui Mircea Lucescu, calculele sunt simple: în ultimele două partide au nevoie de victorii pe linie pentru a obține locul secund, ceea ce ar garanta un baraj ceva mai facil în drumul către turneul final.

Michael Oliver va conduce meciul Bosnia - România

Partida de la Zenica este una cu miză, în condițiile în care atât Bosnia, cât și România sunt în continuare în cursa pentru calificarea la turneul final din 2026. Tocmai din acest motiv, UEFA l-a trimis la centru pe Michael Oliver (40 de ani), unul dintre cei mai buni arbitri din lume în ultimii ani.

Michael Oliver va fi ajutat la cele două linii de asistenţii Stuart Burt şi James Mainwaring, ambii din Anglia. Al patrulea oficial este tot unui arbitru britanic, Chris Kavanagh.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Programul Grupei H din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026:

21 martie
Cipru – San Marino 2-0
ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1
24 martie
21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5
7 iunie
16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1
10 iunie
21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0
21:45 – San Marino – Austria 0-4
6 septembrie
21:45 – Austria – Cipru 1-0
21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
9 septembrie
21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2
21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2
9 octombrie
21:45 – Austria – San Marino 10-0
21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
12 octombrie
16:00 – San Marino – Cipru 0-4
21:45 – ROMÂNIA – Austria 1-0
15 noiembrie
19:00 – Cipru – Austria
21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA
18 noiembrie
21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
21:45 – ROMÂNIA – San Marino

