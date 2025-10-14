Preliminariile CM 2026. Ce cred maghiarii despre un baraj Ungaria - România pentru calificarea la Campionatul Mondial

Victoria cu Austria de pe Arena Națională a dus la refacerea calculelor pentru calificarea la CM 2026.

Grație acestui succes, elevii lui Mircea Lucescu, cu 10 puncte, s-au apropiat la 5 lungimi de liderul Austria și la 3 puncte de Bosnia și Herțegovina, ocupanta poziției a doua în acest moment.

Statisticienii de la Football Meets Data au făcut calculele, iar România este considerată favorită la locul 2, cu 63,4% șanse (față de 35% Bosnia), scrie DigiSport.

În cazul în care vor încheia pe 2 în Grupa H, ”Tricolorii” vor fi, cel mai probabil, în urna a treia la tragerea la sorți a semifinalelor barajului, deși, teoretic, ar putea urca și în urna a doua. Astfel, prima adversară a naționalei noastre ar urma să fie o echipă din urna a doua, dintre Polonia, Scoția, Ungaria și Cehia.

Jurnaliștii maghiari au văzut calculele statisticienilor, însă pun la îndoială faptul că România ar putea termina deasupra Bosniei în clasamentul Grupei H și, implicit, că reprezentativa pregătită de Il Luce s-ar putea afla printre posibilele adversare ale Ungariei în semifinala barajului.

„Este o altă discuție dacă această predicție poate deveni realitate. De exemplu, că România poate depăși Bosnia și Herțegovina, aflată în prezent cu trei puncte avans și pe locul doi în grupă. Asta în condițiile în care bosniacii vor juca pe teren propriu meciul direct dintre cele două echipe, în noiembrie.

Dacă naționala României nu încheie grupa cel puțin pe locul doi și noi (n.r.- Ungaria) ne menținem poziția actuală, atunci România, datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor, va aștepta tragerea la sorți pentru baraj din urna a patra, caz în care ar evita cu siguranță echipa națională a Ungariei în prima rundă”, au notat cei de la nemzetisport.hu.

În cazul în care nu va prinde locul doi din grupă, România va ajunge la baraj prin Liga Națiunilor și va fi sigur în urna a patra. Posibilii adversari sunt echipele din prima urnă valorică, unde cele mai mari șanse să ajungă au Italia, Turcia, Ucraina și Țara Galilor.

Duminică seara, România a învins in extremis Austria, scor 1-0, grație reușitei lui Virgil Ghiță din minutul 90+5, și ”Tricolorii” au șanse reale de a se clasa pe locul 2 în Grupa H a preliminariilor CM 2026.

Următorul meci al tricolorilor este pe 15 noiembrie: Bosnia și Herțegovina – România

Astăzi, în preliminariile CM 2026 sunt programate meciurile: Norvegia - Noua Zeelandă, ora 19:00, și Portugalia - Ungaria, 21:45, ambele pe Digi Sport 1.

