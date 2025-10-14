Live TV

Preliminariile CM 2026. Ce cred maghiarii despre un baraj Ungaria - România pentru calificarea la Campionatul Mondial

Data publicării:
jucatori de la nationala romaniei de fotbal se bucura
Foto: Profimedia

Victoria cu Austria de pe Arena Națională a dus la refacerea calculelor pentru calificarea la CM 2026.

Grație acestui succes, elevii lui Mircea Lucescu, cu 10 puncte, s-au apropiat la 5 lungimi de liderul Austria și la 3 puncte de Bosnia și Herțegovina, ocupanta poziției a doua în acest moment.

Statisticienii de la Football Meets Data au făcut calculele, iar România este considerată favorită la locul 2, cu 63,4% șanse (față de 35% Bosnia), scrie DigiSport.

În cazul în care vor încheia pe 2 în Grupa H, ”Tricolorii” vor fi, cel mai probabil, în urna a treia la tragerea la sorți a semifinalelor barajului, deși, teoretic, ar putea urca și în urna a doua. Astfel, prima adversară a naționalei noastre ar urma să fie o echipă din urna a doua, dintre Polonia, Scoția, Ungaria și Cehia.

Jurnaliștii maghiari au văzut calculele statisticienilor, însă pun la îndoială faptul că România ar putea termina deasupra Bosniei în clasamentul Grupei H și, implicit, că reprezentativa pregătită de Il Luce s-ar putea afla printre posibilele adversare ale Ungariei în semifinala barajului.

„Este o altă discuție dacă această predicție poate deveni realitate. De exemplu, că România poate depăși Bosnia și Herțegovina, aflată în prezent cu trei puncte avans și pe locul doi în grupă. Asta în condițiile în care bosniacii vor juca pe teren propriu meciul direct dintre cele două echipe, în noiembrie.

Dacă naționala României nu încheie grupa cel puțin pe locul doi și noi (n.r.- Ungaria) ne menținem poziția actuală, atunci România, datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor, va aștepta tragerea la sorți pentru baraj din urna a patra, caz în care ar evita cu siguranță echipa națională a Ungariei în prima rundă”, au notat cei de la nemzetisport.hu.

În cazul în care nu va prinde locul doi din grupă, România va ajunge la baraj prin Liga Națiunilor și va fi sigur în urna a patra. Posibilii adversari sunt echipele din prima urnă valorică, unde cele mai mari șanse să ajungă au Italia, Turcia, Ucraina și Țara Galilor.

Duminică seara, România a învins in extremis Austria, scor 1-0, grație reușitei lui Virgil Ghiță din minutul 90+5, și ”Tricolorii” au șanse reale de a se clasa pe locul 2 în Grupa H a preliminariilor CM 2026.

Următorul meci al tricolorilor este pe 15 noiembrie: Bosnia și Herțegovina – România

Astăzi, în preliminariile CM 2026 sunt programate meciurile: Norvegia - Noua Zeelandă, ora 19:00, și Portugalia - Ungaria, 21:45, ambele pe Digi Sport 1.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
extrageri loto
5
Au fost trase numerele câștigătoare la LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Reportul la la 6/49...
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
Digi Sport
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Poliția Română a reacționat după ce Digi24.ro a arătat cum se acordă...
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul...
Screenshot 2025-10-14 170459
Europol: 2 polițiști riscau „să ardă” în mașină din cauza unui...
accident
Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat...
Ultimele știri
CNA vrea ca „educația media” să devină parte a Strategiei Naționale de Apărare. Anunțul lui Valentin Jucan
De ce a înlocuit PSD „progresismul” din statut cu „valori religioase”: „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă”
OMS a emis o alertă cu privire la trei siropuri de tuse fabricate în India, după moartea a zeci de copii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
viktor orban si donald trump isi strang mana
„Eu sunt singurul care contează.” Trump l-a lăudat pe Orban că este un lider „fantastic”: „Îl iubim pe Viktor”
Donald Trump și Gianni Infantino, la Summit-ul de la Sharm el-Sheikh. Foto: Instagram
Ce căuta șeful FIFA, Gianni Infantino, la summitul de la Sharm el-Sheikh, pentru pacea în Gaza
Viktor Orban
Aura de invincibilitate a lui Viktor Orban se stinge. Primele semne care arată că „statul său de propagandă” s-ar putea prăbuși
Conference on the Hungarian presidency of the Council of the EU, in Budapest
Prima reacție a comisarului maghiar, după ce a fost acuzat că a coordonat acțiuni de spionaj când era ambasador la Bruxelles
Romania v Austria - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Cu cine s-ar putea înfrunta România în barajul pentru Cupa Mondială. Posibili adversari în funcție de urna valorică
Partenerii noștri
Pe Roz
John Travolta, emoție pură în ziua în care regretata lui soție ar fi împlinit 62 de ani: "Am înregistrat asta...
Cancan
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele...
Fanatik.ro
Polițista din Giurgiu care a murit după naștere nu e singura victimă. Armonia Hospital, implicată în mai...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil...
Adevărul
Sfârșitul tulburător al unui tânăr magnat cripto: a fost găsit împușcat în mașina sa de lux, la Kiev, după...
Playtech
Pensii militare în 2026. Când se măresc şi ce se întâmplă cu veniturile foştilor militari din ianuarie
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
OUT! A aflat că va fi dat afară chiar după România - Austria
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Marele regret al lui Al Pacino, dezvăluit după moartea lui Diane Keaton. „Ea a fost dragostea vieții lui”
Adevarul
La câteva ore după eliberarea ostaticilor, Hamas a executat public membri ai milițiilor din Gaza
Newsweek
Dubla măsură: 1.000.000 salarii cresc cu 300 lei. 4.700.000 pensii „înghețate” un an. Care e motivul
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Reacția lui Jennifer Lopez când un fan a îngenuncheat în fața ei. Actrița pășea pe covorul roșu la premiera...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...