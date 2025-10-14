Live TV

Preliminariile CM 2026. Mircea Lucescu a spus totul despre doi titulari cerți în mandatul lui Iordănescu: „Nu puteam să continui cu ei”

Data actualizării: Data publicării:
Mircea Lucescu
REUTERS/Valentyn Ogirenko

Mircea Lucescu a surprins în cele două meciuri și a folosit formule de start cu anumiți jucători noi. Printre marii absenți s-a numărat Răzvan Marin, care, deși a fost convocat, nu a bifat niciun minut cu Moldova și Austria, scrie DigiSport.

Titulari cerți în mandatul lui Edi Iordănescu, Răzvan Marin și Nicolae Stanciu nu reușesc să-l convingă pe Mircea Lucescu. Selecționerul României i-a pus la zid pe cei doi pentru eșecul din Cipru, iar mai apoi a avut un avertisment clar.

Dacă Stanciu s-a accidentat și nu a fost convocat, Marin s-a aflat în lot, dar nu a primit niciun minut. Niciunul dintre cei doi nu se află la nivelul dorit de Lucescu.

Citește și

Preliminariile CM 2026. Ce cred maghiarii despre un baraj Ungaria - România pentru calificarea la Campionatul Mondial

„Nu am avut nimic cu el. Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului, în afară de Marius Marin. La Viena, la fel. Nu puteam să continui cu el sau cu Stanciu. Am profitat de faptul că s-a accidentat și nu s-a antrenat. Joi a făcut câteva minute, vineri nu a făcut”, a spus Lucescu.

„Cam asta s-a întâmplat, ca să fiu sincer, dar am vrut să o fac cu discreție, eleganță și respectul cuvenit. Profitasem de faptul că a spus că-l doare, a ieșit din antrenament. Nu s-a antrenat joi și vineri. După jocul cu Moldova a făcut 5 minute, plus 3 minute. 8 minute, ăsta nu e antrenament. Iar vineri n-a făcut niciun fel de antrenament.

Stanciu a fost dat mult în spate Arabia Saudită. De când am preluat naționala nu a dat o pasă de gol. Eu îl aștept. Sper ca Serie A să îl readucă”, a spus Lucescu.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
Digi Sport
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ore de lucru, zi de munca, working hours
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore...
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul...
Hamas Hands Over Israeli Hostages To Red Cross - Gaza
Hamas își întărește controlul în Gaza, după armistițiu. Militanții au...
BUCURESTI - SANTIER - TERMOFICARE - 11 DEC 2023
Iarna în Capitală. Explicațiile primarului interimar despre ce-i...
Ultimele știri
Bujduveanu: Primăria Capitalei nu încasează taxele şi impozitele pe proprietate, o anomalie în ţară. Guvernul ne alimentează conturile
Sistemul solar ar putea avea mai multe planete decât cele opt cunoscute: ce spune un studiu despre Planeta Y, o lume de mărimea Terrei
Hamas va returna astăzi cadavrele a încă patru ostatici, după ce Israelul a amenințat că va reduce livrările de alimente în Gaza
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
jucatori de la nationala romaniei de fotbal se bucura
Preliminariile CM 2026. Ce cred maghiarii despre un baraj Ungaria - România pentru calificarea la Campionatul Mondial
Donald Trump și Gianni Infantino, la Summit-ul de la Sharm el-Sheikh. Foto: Instagram
Ce căuta șeful FIFA, Gianni Infantino, la summitul de la Sharm el-Sheikh, pentru pacea în Gaza
Romania v Austria - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Cu cine s-ar putea înfrunta România în barajul pentru Cupa Mondială. Posibili adversari în funcție de urna valorică
Romania v Austria - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Mircea Lucescu, reacție după victoria României în meciul cu Austria: „A învins inteligența. A fost un gol lucrat, nu întâmplător”
meci romania austria
România - Austria 1-0, victorie in extremis pentru „Tricolori”. Gol decisiv în minutul 90+5 și speranțe pentru Cupa Mondială
Partenerii noștri
Pe Roz
John Travolta, emoție pură în ziua în care regretata lui soție ar fi împlinit 62 de ani: "Am înregistrat asta...
Cancan
Șoferul care a ucis-o pe Elena pe trecerea de pietoni din Berceni încearcă să scape de o pedeapsă mai gravă...
Fanatik.ro
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine
Adevărul
Sfârșitul tulburător al unui tânăr magnat cripto: a fost găsit împușcat în mașina sa de lux, la Kiev, după...
Playtech
Ce este DUC-ul, actul fără de care şoferii din Italia nu pot circula. A ajuns să coste 70 de euro
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Marele regret al lui Al Pacino, dezvăluit după moartea lui Diane Keaton. „Ea a fost dragostea vieții lui”
Adevarul
La câteva ore după eliberarea ostaticilor, Hamas a executat public membri ai milițiilor din Gaza
Newsweek
Dubla măsură: 1.000.000 salarii cresc cu 300 lei. 4.700.000 pensii „înghețate” un an. Care e motivul
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Reacția lui Jennifer Lopez când un fan a îngenuncheat în fața ei. Actrița pășea pe covorul roșu la premiera...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...