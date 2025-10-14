Preliminariile CM 2026. Mircea Lucescu a spus totul despre doi titulari cerți în mandatul lui Iordănescu: „Nu puteam să continui cu ei”

Mircea Lucescu a surprins în cele două meciuri și a folosit formule de start cu anumiți jucători noi. Printre marii absenți s-a numărat Răzvan Marin, care, deși a fost convocat, nu a bifat niciun minut cu Moldova și Austria, scrie DigiSport.

Titulari cerți în mandatul lui Edi Iordănescu, Răzvan Marin și Nicolae Stanciu nu reușesc să-l convingă pe Mircea Lucescu. Selecționerul României i-a pus la zid pe cei doi pentru eșecul din Cipru, iar mai apoi a avut un avertisment clar.

Dacă Stanciu s-a accidentat și nu a fost convocat, Marin s-a aflat în lot, dar nu a primit niciun minut. Niciunul dintre cei doi nu se află la nivelul dorit de Lucescu.

Citește și

Preliminariile CM 2026. Ce cred maghiarii despre un baraj Ungaria - România pentru calificarea la Campionatul Mondial



„Nu am avut nimic cu el. Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului, în afară de Marius Marin. La Viena, la fel. Nu puteam să continui cu el sau cu Stanciu. Am profitat de faptul că s-a accidentat și nu s-a antrenat. Joi a făcut câteva minute, vineri nu a făcut”, a spus Lucescu.

„Cam asta s-a întâmplat, ca să fiu sincer, dar am vrut să o fac cu discreție, eleganță și respectul cuvenit. Profitasem de faptul că a spus că-l doare, a ieșit din antrenament. Nu s-a antrenat joi și vineri. După jocul cu Moldova a făcut 5 minute, plus 3 minute. 8 minute, ăsta nu e antrenament. Iar vineri n-a făcut niciun fel de antrenament.

Stanciu a fost dat mult în spate Arabia Saudită. De când am preluat naționala nu a dat o pasă de gol. Eu îl aștept. Sper ca Serie A să îl readucă”, a spus Lucescu.

Editor : Sebastian Eduard