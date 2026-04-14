Președintele clublului Napoli vrea reprize de 25 de minute în fotbal. Ce modificări propune, pentru a face acest sport mai atractiv

Aurelio De Laurentiis nu agreează starea actuală a fotbalului şi a spus-o foarte clar. Într-un interviu acordat publicaţiei britanice The Athletic, preşedintele clubului Napoli a declarat că regulile trebuie schimbate, nu doar pentru a preveni un exod în masă al spectatorilor, ci şi, dimpotrivă, pentru a atrage fani mai tineri.

„An de an, fotbalul va pierde treptat noua generaţie, care este totuşi o comoară. Când spunem că meciurile şi întreruperile sunt prea lungi, este o problemă şi este adevărat”, a spus conducătorul italian, care a înaintat şi mai multe propuneri de reguli care ar revoluţiona lumea fotbalului.

Aurelio De Laurentiis a evidenţiat mai multe probleme ale fotbalului modern. În primul rând, durata meciurilor: potrivit acestuia, timpul de joc ar trebui (practic) redus la jumătate. „Aş reduce durata fiecărei reprize de la 45 la 25 de minute. În acest meci de 50 de minute, timpul de joc va fi înregistrat, fără ca arbitrii să adauge minute prin prelungiri la sfârşitul reprizei”, a propus preşedintele în timpul interviului său.

Producătorul şi regizorul italian a subliniat şi o altă problemă, afirmând că numărul de goluri marcate este mult prea mic, ceea ce diminuează atractivitatea jocului. Pentru el, cauza este uşor de identificat: regula ofsaidului şi severitatea sa actuală. „Trebuie să marcăm mai multe goluri. Şi pentru a marca mai multe goluri, trebuie să schimbăm regulile. Nu putem anula un gol pentru câţiva milimetri... Regula ofsaidului trebuie revizuită, şi în mod semnificativ”, a declarat vehement cineastul.

A treia şi ultima sa sugestie: eliminarea cartonaşelor, care ar fi înlocuită cu suspendări temporare pentru jucătorii care comit faulturi. „Nu aş folosi niciodată un cartonaş roşu sau galben. Dimpotrivă, aş spune: «Tu! Ieşi afară pentru cinci minute!» (pentru cartonaş galbeni). Şi tu, ieşi afară pentru 20 de minute!» (pentru cartonaş roşui)»”, a propus Aurelio De Laurentiis.

 

