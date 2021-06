Prima declaraţie a medicului care l-a salvat pe Eriksen: "Nu s-au mai auzit bătăile inimii. Christian s-a agățat de viață"

Medicul echipei naţionale a Danemarcei, Morten Boesen, cel are l-a ajutat pe Christian Erksen după ce s-a prăbușit pe teren, a făcut duminică primele declarații despre momentele în care fotbalistul a fost la un pas să-şi piardă viaţa pe teren.

"Am fost chemaţi imediat ce Christian a căzut. Nu l-am văzut, dar era destul de clar că îşi pierduse cunoştinţa. Când am ajuns la el, era pe o parte, respira şi îi simţeam pulsul. Dar la un moment dat nu s-au mai auzit bătăile inimii şi am început masajul cardiac. Ajutorul a venit foarte, foarte repede de la personalul medical şi, cu ajutorul lor, am reuşit să facem ceea ce trebuia să facem. Am început să intervenim pentru a-l menţine în viaţă. Din fericire, Christian s-a agăţat de viaţă”, a spus medicul Morten Boesen, potrivit Gazetta dello Sport.

Presa internaţională scrie că, cel mai probabil, Christian Eriksen a suferit un stop cardio-respirator.

Fotbalistul din selecţionata Danemarcei s-a prăbușit pe teren la jumătatea meciului de deschidere al echipei sale la Euro 2020, împotriva naționalei Finlandei. Jucătorii care şi-au dat seama că ceva grav se întâmplă cu colegul lor au încercat să-i acorde primul ajutor până la sosirea medicilor pe teren. Unul dintre ei l-a ajutat să nu îşi înghită limba.

Jucătorii ambelor formații au format un zid în jurul lui Eriksen, în timp ce acesta era resuscitat.

Editor : A.A.