Prima reacție a gimnastei Ana Maria Bărbosu după anunțul oficial ITA privind suspendarea sa. „Ca să fie clar”

Acum este oficial: Ana Maria Bărbosu (19 ani) a fost suspendată provizoriu de ITA, după ce a încălcat regulamentul Agenției Naționlei Anti-Doping (ANAD). Gimnasta a avut o primă reacție pe rețelele sociale.

Gimnasta nu a fost găsită de trei ori la rând de agenții ANAD la domiciliul la care a anunțat că se află, iar conform regulamentului, sportiva a fost suspendată. Joi, 7 mai 2026, ITA (International Testing Agency) a emis un comunicat oficial în care a transmis că a suspendat-o pe Ana Bărbosu pentru o perioadă de 12 luni.

„ITA confirmă că gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost acuzată de o încălcare a regulilor antidoping conform Articolului 2.4 din Regulamentul Antidoping al World Gymnastics (World Gymnastics ADR), pentru comiterea a trei încălcări privind localizarea într-un interval de 12 luni”, se arată scris în comunicatul forului internațional.

„Ca să fie clar”

La scurt timp după anunțul oficial, Ana Maria Bărbosu a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a negat folosirea substanțelor interzise. Acum, gimnasta urmează să meargă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), unde va spera că decizia va fi întoarsă în favoarea ei, scrie Digi Sport.

„Aș dori să împărtășesc și să clarific unele informații care au circulat”, a început mesajul Bărbosu, pe Instagram după anunțul ITA.

„După cum vă puteți imagina, mutarea în Statele Unite și începerea facultății au reprezentat o tranziție majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăț și să mă dezvolt prin fiecare experiență.

Pentru a fi clar, această situație nu are nicio legătură cu substanțe interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea și sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces”, a fost mesajul postat de Ana Maria Bărbosu pe contul său de Instagram.

Ce spune Doina Melinte

Doina Melinte, fost secretar ANAD, a tras o concluzie clară, după suspendarea Anei Bărbosu

Fosta mare atletă a României Doina Melinte a transmis că Ana-Maria Bărbosu este posibil să-și fi încheiat cariera. Doina Melinte a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Agenției Naționale Anti-Doping.

„Eu aș spune că este vinovată mama. Ea a plecat din România în America, dar cred că probabil sport nu va mai putea face. Ea nu a respectat o procedură antidoping. Eu am fost zece ani subsecretar de stat la Agenția Națională Anti-Doping.

Dacă te caută ofițerii de control doping și nu te găsesc de trei ori la domiciliu unde ai anunțat în sistem atunci bineînțeles că se dă un avertisment. Astea sunt regulile și trebuie respectate.

Dacă ai trei abateri și nu te găsesc la domiciliu, deci nu ți s-au făcut trei controale doping, atunci automat ești suspendat”, a declarat Doina Melinte, pentru Agerpres.

Ana Bărbosu a fost cea mai bună gimnastă din Europa în 2025.

