Prima reacție a Simonei Halep, după victoria de la Doha: „Nu sunt chiar într-o stare perfectă, dar am încredere că va fi bine”

Imediat după victoria din turul doi de la Doha, Simona Halep a oferit primele declaraţii, chiar pe teren, în direct la Digi Sport.

„Mi-a plăcut meciul, m-am bucurat de el. Am resimţit uşoare dureri, dar mă bucur că am revenit aici, că am jucat în faţa voastră şi că am reuşit să câştig. Nu sunt chiar într-o stare perfectă, dar am încredere că va fi bine şi în meciurile următoare. Mă bucur că am făcut un turneu bun în Australia, dar îmi pare rău că nu am câştigat. Am câştigat aici, la Doha, în 2014, şi la acea vreme era unul dintre cele mai importante turnee pe care le-am câştigat. E minunat să am atâţia suporteri. Îmi face plăcere să joc aici în faţa voastră şi vă mulţumesc din nou!”, a declarat Simona Halep.

Halep - Makarova, 6-3, 6-0, în turul 2 la Doha. Simona câștigă spectaculos primul meci după finala de la Melbourne

Cel care i-a luat interviul Simonei a remarcat și faptul că românca strânge mulți suporteri în tribune, așa că i-a urat să ajungă cât mai departe în turneu. În plus, i-a propus în glumă un zbor charter București - Doha, pentru cei care vor să ajungă la meciurile ei.

În optimi, Simona Halep o va întâlni pe jucătoarea letonă Anastasija Sevastova (locul 15 WTA). Simona Halep conduce cu 5-3 la meciuri directe în fața acesteia. Halep a câștigat de altfel ultimele patru întâlniri cu aceasta, iar în 2016, la Bucharest Open, a reușit să o învingă cu 6-0, 6-0.