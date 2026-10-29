Primăriţa din Oslo cere interzicerea schiorilor ruşi la Cupa Mondială de la Holmenkollen

Primăriţa oraşului Oslo, Anne Lindboe, a cerut interzicerea participării sportivilor ruşi la probele de sporturi de iarnă din Cupa Mondială de la Holmenkollen în acest sezon.

Această cerere este formulată după ce Federaţia Internaţională de Schi (FIS) a relaxat regulile sale, permiţând sportivilor ruşi şi belaruşi de a concura sub un drapel neutru.

Holmenkollen găzduieşte probele de biatlon, sărituri cu schiurile, schi-cros şi schi nordic combinat la Cupa Mondială.

„Ucrainenii luptă în fiecare zi pentru ţara lor, pentru libertatea lor şi pentru dreptul lor de a-şi stabili propriul viitor”, a spus primăriţa capitalei Norvegiei.

„Oslo găzduieşte Cupa Mondială, iar cât timp Rusia continuă războiul său brutal de agresiune împotriva Ucrainei, sportivii ruşi nu trebuie să fie la linia de start de la Holmenkollen”, a declarat Lindboe într-o conferinţă de presă, potrivit cotidianul VG, preluat de dpa și Agerpres.

„Doar pentru că FIS deschide uşa sportivilor ruşi nu înseamnă că şi guvernul trebuie să facă la fel”, a mai adăugat primăriţa.

Norvegia găzduieşte, de asemenea, probe de Cupă Mondială la sporturi de iarnă la Trondheim, Kvitfjell, Drammen, Lillehammer şi Vikersund.

Editor : B.P.