Primele declarații ale lui David Popovici după performanța de la Paris: „De ce să nu fiu cel mai bun?”

David Popovici s-a declarat „foarte fericit” după câștigarea finalei de 200 de metri de la Campionatele Europene de Natație de la Paris. El a spus că și-a reanalizat opțiunile după câștigarea titlului olimpic în urmă cu doi ani și acum înoată de „de dragul de a excela”.

„Sunt foarte fericit. Am demonstrat nu numai că sunt bun, ci și că sunt consecvent”, a declarat David Popovici pentru TVR la câteva minute după ce a câștigat titlul european și la 200 de metri liber.

„Sunt foarte mândru de mine și de echipa mea”, a mai adăugat el.

Campionul român a mai spus că, după ce a câștigat titlul olimpic în urmă cu doi ani, a trebuit să-și reanalizeze opțiunile pentru cariera sa sportivă.

„E o provocare. A trebuit să-mi reanalizez opțiunile. Acum înot de dragul de a excela, de dragul performanței. De ce să nu fiu cel mai bun?”, a mai spus David Popovici, adăugând că va sărbători victoria cu familia, la restaurant, fără a se mai grăbi pentru antrenamentul de a doua zi.

Editor : B.P.