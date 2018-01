„E ca un zid de cărămidă”. Organizatorii de la Australian Open, impresionați de revenirea Simonei Halep

Simona Halep a avansat în finala Australian Open 2018 după câteva meciuri istovitoare, în care sportiva a dat dovadă de mult calm și o tărie pe care nu le-a mai afișat la fel de mult până acum. Sportiva nu a mai cedat sub presiune, ca în alte meciuri, și a reușit să se impună salvând mingi de meci și valorificându-și oportunitățile.

Live Text | HALEP - WOZNIACKI FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Un meci pentru istorie

După un start dificil de meci, în care a fost condusă cu 3-0, Simona a revenit formidabil și a reușit să recupereze în primul set. La scorul de 4-5 în favoarea danezei, Australian Open remarcă faptul că românca a început să își intre în joc. „E ca un zid de cărămidă”, „Simona ia foc și sparge o defensivă de elită”.

Getting 🔥@Simona_Halep breaks on the back of elite defense. She'll serve to stay alive in the first, 4-5.#AusOpen pic.twitter.com/VJhxHXNEHV