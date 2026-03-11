Live TV

Propunerea pe care un club australian din prima ligă o face jucătoarelor iraniene de fotbal care au ales libertatea

Data actualizării: Data publicării:
Fotbal feminin Iran
Șapte jucătoare din naționala de fotbal au cerut azil, șase au ales să rămână. Foto: Profimedia

Brisbane Roar, un club din A-League, prima ligă de fotbal a Australiei, şi-a „deschis porţile” pentru jucătoarele naţionalei feminine a Iranului care au primit azil în ţară după participarea la Cupa Asiei, în timp ce restul echipei se află în Malaezia, informează EFE.

Australia a anunţat, marţi, că a acordat vize umanitare la cinci jucătoare de fotbal iraniene care au solicitat asistenţă pentru a evita întoarcerea în ţara lor de origine după ce au fost eliminate din turneu, împreună cu o altă jucătoare şi o componentă a staffului tehnic.

Cu toate acestea, dintre cele şapte femei cărora li s-a acordat azil în Australia, una a decis în cele din urmă să nu rămână în ţară, potrivit ministrului australian de interne, Tony Burke, care a declarat miercuri presei locale: „Oficialii mei s-au asigurat că aceasta a fost decizia ei şi i-au pus toate întrebările necesare”.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media


Sportivele iraniene, care au ajuns în Australia înainte de începerea războiului din Iran, au fost subiect de controverse după ce nu au cântat imnul naţional înaintea debutului la Cupa Aasiei împotriva echipei Coreei de Sud, deşi l-au cântat în al doilea şi al treilea meci.

„Pentru Fatemeh, Zahra, Zahra, Atefeh, Mona şi toate coechipierele lor care îşi construiesc o viaţă nouă aici, în Australia: Brisbane găzduieşte una dintre cele mai pasionate comunităţi de fotbal din ţară, iar familia Roar are o inimă mare”, a scris Brisbane Roar, clasată pe locul opt în liga australiană de fotbal feminin, pe contul de X.

Beau Busch, unul dintre directorii executivi ai Asociaţiei Fotbaliştilor Profesionişti din Australia, a declarat că organizaţia sa va ajuta sportivele iraniene care doresc să se stabilească în ţară, potrivit postului public australian de televiziune ABC.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
2
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
cască pilot
5
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Digi Sport
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tehran urban skyline and Iran flag
Iranul amenință că va viza „interesele economice” ale SUA și Israelului în regiune: populația, avertizată să stea departe de bănci
Missile trails and interceptions by Israel’s Iron Dome air defense system light up the sky over Tel Aviv
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Funeralii la Teheran. Israelul acuză Iranul că a lansat rachete din „zone civile dens populate”
iran rachete
„Atacul abia a început”. Lumea paralelă în care îi ține pe iranieni propaganda de la Teheran
zelenski
Putin ar putea trimite trupe în Iran, spune Zelenski: „La fel cum s-a întâmplat când Coreea de Nord a trimis soldați în Rusia”
Sedinta CSAT
Ședință CSAT pentru noi forțe militare și echipamente SUA în România. Ce echipamente aduce SUA în România și când decide Parlamentul
Recomandările redacţiei
FED DECLARATIE NICUSOR DAN AMERICANI 110326_26432
Nicușor Dan, concluzii după ședința CSAT: decizia privind solicitarea...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
atac cu rachete ucraina
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o...
femeie cu pungi pline de haine
De ce au scăzut vânzările din comerțul cu amănuntul în ianuarie 2026...
Ultimele știri
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze țărilor europene: „O greșeală strategică”
50 de mineri și energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia, în greva foamei în fața Ministerului Energiei. Ce cer sindicaliștii
Oana Ţoiu dă explicații în Parlament privind repatrierile din Orient. Ministra anunță un nou zbor care va aduce românii acasă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
După luni de blocaje, Jupiter aduce vești bune. Zodiile care intră într-o perioadă de noroc începând cu 11...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Primăria Sectorului 1 i-a abandonat în noroi, oamenii răspund cu umor amar: „Ambulanţa? Pompieri? Atenție! Se...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Ce contre au avut, de fapt, Gigi Becali și Mirel Rădoi. Schimburi dure de replici între patronul FCSB și noul...
Ukraine Recovery Conference Takes Place In Rome
Giorgia Meloni critică dur războiul SUA-Israel împotriva Iranului: „Amenințările devin din ce în ce mai...
Playtech
Care sunt cele mai solide buncăre antiatomice din România. Sunt peste 5.000 de adăposturi în toată ţara, însă...
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află...
Pro FM
Cum arată Dulce María în 2026. Artista din Rebelde, declarații neașteptate: „Nu-mi imaginam că voi fi...
Film Now
Joshua Jackson, despre moartea lui James Van Der Beek, colegul lui din „Dawson’s Creek”: „Pierderea este...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
Digi FM
Elena Udrea spune că fiica ei a vizitat-o de 156 de ori la Penitenciarul Târgșor în timpul detenției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât timp durează, de fapt, să te îndrăgostești? Iată ce spune știința
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Quentin Tarantino o pune la zid pe Rosanna Arquette după criticile privind limbajul rasist: „Ai acceptat...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026