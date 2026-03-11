Propunerea pe care un club australian din prima ligă o face jucătoarelor iraniene de fotbal care au ales libertatea

Brisbane Roar, un club din A-League, prima ligă de fotbal a Australiei, şi-a „deschis porţile” pentru jucătoarele naţionalei feminine a Iranului care au primit azil în ţară după participarea la Cupa Asiei, în timp ce restul echipei se află în Malaezia, informează EFE.



Australia a anunţat, marţi, că a acordat vize umanitare la cinci jucătoare de fotbal iraniene care au solicitat asistenţă pentru a evita întoarcerea în ţara lor de origine după ce au fost eliminate din turneu, împreună cu o altă jucătoare şi o componentă a staffului tehnic.



Cu toate acestea, dintre cele şapte femei cărora li s-a acordat azil în Australia, una a decis în cele din urmă să nu rămână în ţară, potrivit ministrului australian de interne, Tony Burke, care a declarat miercuri presei locale: „Oficialii mei s-au asigurat că aceasta a fost decizia ei şi i-au pus toate întrebările necesare”.

Sportivele iraniene, care au ajuns în Australia înainte de începerea războiului din Iran, au fost subiect de controverse după ce nu au cântat imnul naţional înaintea debutului la Cupa Aasiei împotriva echipei Coreei de Sud, deşi l-au cântat în al doilea şi al treilea meci.



„Pentru Fatemeh, Zahra, Zahra, Atefeh, Mona şi toate coechipierele lor care îşi construiesc o viaţă nouă aici, în Australia: Brisbane găzduieşte una dintre cele mai pasionate comunităţi de fotbal din ţară, iar familia Roar are o inimă mare”, a scris Brisbane Roar, clasată pe locul opt în liga australiană de fotbal feminin, pe contul de X.



Beau Busch, unul dintre directorii executivi ai Asociaţiei Fotbaliştilor Profesionişti din Australia, a declarat că organizaţia sa va ajuta sportivele iraniene care doresc să se stabilească în ţară, potrivit postului public australian de televiziune ABC.

