Reacția Monicăi Niculescu, după gestul urât făcut de Caroline Wozniacki: „Își dă prea multă importanţă”

Caroline Wozniacki a întrerupt meciul de la Doha împotriva Monicăi Niculescu pentru a se plânge arbitrului că românca ar țipa prea tare atunci când lovește în minge și o deranjează.

Schimbul de replici dintre Caro și arbitrul Emmanuel Joseph a venit după trei game-uri la rând câștigate de româncă. Niculescu a fost condusă cu 4-1 și reușise să egaleze la patru. Arbitrul nu i-a dat dreptate danezei, fapt care a enervat-o și mai tare pe aceasta, care a început să o imite pe jucătoarea din România.

„Foarte urât din partea ei! Eu nu am auzit ca un număr 1 mondial să declare aşa ceva, mi s-a părut foarte urât şi îşi dă prea multă importanţă. Eu aşa joc, chiar sunt foarte dezamăgită de ce a zis şi mi se pare că dă prea multă importanţă. Nu am vrut să intru în capul ei, eu aşa joc şi mă comport, aşa fac la fiecare meci şi nu am auzit pe nimeni să spună ceva. Mi se pare lipsă de fair-play ce a făcut ea, că s-a certat cu arbitrul şi m-a scos puţin din ritm, din păcate. Jucam foarte bine acolo, revenisem şi faptul că s-a certat cu arbitrul şi a tras de timp mi s-a părut lipsi de fair-play. M-a scos din ritm cu cearta aceea. Arbitrul a spus că nu vede ceva în neregulă, dar ea a tras foarte mult de timp”, a declarat Monica Niculescu despre gestul făcut de daneză.

"That's the only way she can win". Wozniacki complaining about Niculescu's grunts #QatarTotalOpen pic.twitter.com/ZYYRwsBHSk