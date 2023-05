Reacția Simonei Halep la a doua acuzație de dopaj: „Trăiesc cel mai urât coșmar”

Simona Halep reacționat în urma noii acuzații de încălcare a regulamentului antidoping. Sportiva susține că de când a fost acuzată de dopaj, anul trecut, „trăiește un coșmar”, adăugând că a fost o victimă și că numele ei a fost „terfelit în cel mai rău mod posibil”.

„Nu numai că numele meu a fost terfelit în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu o opoziție constantă din partea ITIA, dintr-un motiv pe care nu-l pot înțelege, pentru a-mi dovedi vinovăția, în timp ce eu nici măcar nu m-am gândit vreodată să iau vreo substanță ilicită. Am încercat de două ori să găsesc o șansă pentru a fi judecată de un tribunal independent, iar ITIA a găsit mereu motive de amânare. Acum că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu. Trei experți de renume mondial care au studiat analizele mele de sânge au fost extrem de clari: sângele meu este total normal”, a mai scris Halep.

Ea mai adăugat că „se simte neajutorată în fața acestei hărțuiri”.

„Mă simt neajutorată în faţa acestei hărţuiri şi a motivaţiei lor de a-mi dovedi vinovăţia pentru ceva ce nu am făcut niciodată. Subliniez, toată viaţa mea am fost total împotriva oricărei forme de trişare. Nu este ceva potrivit cu valorile mele. Singurul lucru pe care îl sper, în acest moment, este să am posibilitatea de a avea în sfârşit acces la judecători independenţi şi imparţiali la un Tribunal, care îmi va da şansa de a-mi dovedi nevinovăţia. Am încredere totală în justiţie şi abia aştept ca în sfârşit să îmi pot prezenta cazul la audierea programată la sfârşitul lunii mai, după câteva amânări ale ITIA. Susţinerea apropiaţilor mei, lumea tenisului şi fanii mei mi-au dat curajul de a continua să mă antrenez în fiecare zi şi de a lupta pentru adevăr. Nu vă pot mulţumi îndeajuns pentru asta”, a mai explicat Simona Halep pe Twitter.

Simona Halep a fost acuzată de a doua încălcare a regulamentului antidoping, din cauza „neregulilor în paşaportul său biologic”, transmite News.ro.

„Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) confirmă că jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost acuzată de încălcare suplimentară şi separată a Programului antidoping de tenis (TADP), legată de nereguli din paşaportul biologic al sportivului (ABP). Simona Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, ca urmare a testării pozitive pentru substanţa interzisă Roxadustat la US Open în august anul trecut”, se arată într-un comunicat postat de ITIA pe site-ul oficial. Acuzaţia suplimentară, constând în neregulile din paşaportul biologic, s-a bazat pe o evaluare a profilului ABP al Simonei Halep de către un grup independent de experţi ABP. Această acuzaţie este separată şi în plus faţă de cea legată de Roxadustat, din august 2022, care a atras suspendarea provizorie iniţială a Simonei Halep.

Mai mulţi experţi, mandataţi de jucătoarea în vârstă de 31 de ani, „au stabilit că aceste urme au fost rezultatul unei contaminări, o contaminare a unuia dintre suplimentele mele alimentare, ceea ce explică foarte slaba cantitate care a fost detectată în corpul meu”, a declarat Halep.

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, la 21 octombrie 2022, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la Roxadustat, o substanţă interzisă clasificată ca eritropoietină (EPO) în regulamentele Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA). Simona Halep, câştigătoarea a două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP) de către Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA) şi riscă până la patru ani de suspendare.

Halep a fost testată pozitiv la US Open 2022, acolo unde românca a fost învinsă în primul tur de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4.





