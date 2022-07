Tânăra generație de sportivi pare eliberată de „spiritul mioritic”, este încrezătoare, ambițioasă și patrioată. „Vreau să ajung la Jocurile Olimpice, este o senzație superbă când se aude imnul național în boxe, este un sentiment de iubire față de patrie”, spunea în aprilie Vlad Stancu, juniorul care a câștigat patru medalii la Campionatul European de natație care tocmai s-a încheiat și care este noua senzație din sport descoperită de publicul din România.

De unde vine sentimentul de iubire de patrie, cine ți l-a insuflat? a fost întrebat tânărul înotător, invitat luni la Digi24 împreună cu antrenoarea sa, Iulia Becheru.

„Pot spune că sportul în sine”, a răspuns tânărul. „Deocamdată nu m-am gândit să plec din România, consider că îmi este foarte bine în țară, am sprijinul necesar aici, dat de antrenoare, părinți, antrenorul meu de la pregătire fizică, nutriționistul. Deci, nu, deocamdată nu vreau să plec din România”, a mărturisit el.

Vlad Stancu a vorbit despre cum se pregătește, care îi sunt ambițiile și cum împacă sportul cu școala, cu atât mai mult cu cât 2024, când sunt Jocurile Olimpice de la Paris - pentru care va trebui să înceapă un antrenament și mai dur -, este și anul în care va avea de dat Bacalaureatul. Tânărul este sigur că va face față ambelor încercări. „Cred că o să fac față și o să fie bine”, spune el. „Este importantă și școala și da, în general mă înțeleg bine cu școala”, spune Vlad, care acum intră în clasa a XI-a.

Cine este Vlad Stancu

Vlad Stancu este unul din sportivii-revelație de la Europenele de înot pentru juniori. A câștigat 4 medalii, două de aur și două de argint. Cursele pe distanțe lungi sunt specialitatea sa și are un stil care a entuziasmat publicul: începe lent și apoi atacă fulgerător pe final. Dacă lui David Popovici, specializat pe distanțe scurte, i s-a spus „Racheta”, lui Vlad Stancu i s-ar putea spune „Rechinul de cursă lungă”.

Performanțele lui Vlad nu vin însă din neant. A doborît până acum 25 de recorduri naţionale. Iar Vlad Stancu a făcut un progres imens într-un singur an, de la trei finale fără podium la Europenele de înot pentru juniori de anul trecut de la Roma, la două medalii de aur şi două de argint la ediţia din acest an a competiţiei continentale de la Otopeni.

Duminică, în ultima zi a Campionatelor Europene 2022 de la Otopeni, Vlad Stancu a obţinut argintul la 400 m liber, care se adaugă medaliilor de aur la 1.500 m liber şi ştafetă 4x100 m liber şi unui argint la 800 m liber.

„Sunt destul de obosit, dar și fericit că am putut să trec peste acest concurs cu brio”, a mărturisit Vlad Stancu, aflat în studioul Digi24 la nici 24 de ore după cucerirea ultimei sale medalii. „Pentru mine, cea mai frumoasă probă a fost cea de 1.500 de metri liber”, a spus Vlad, referindu-se la cursa extraordinară la capătul căreia a reușit să doboare și recordul naţional de seniori, care aparţinea lui Dragoş Coman încă de la Jocurile Olimpice din 2004 de la Atena.

„Sunt primul român din istorie care ajunge la 15 min 05 sec. (...) La aceste curse de fond trebuie să fii foarte bine pregătit, psihic şi fizic, şi trebuie să ai o tactică foarte bună”, declara Vlad Ştefan Stancu după finala de la 1.500 metri liber.

Cât înoată Vlad Stancu

„Am studiat un pic adversarul, să vedem care ar fi punctele slabe, să putem să facem o tactică unde ar putea să atace și ne-a ieșit”, a dezvăluit „secretul” victoriei antrenoarea Iulia Becheru. „Ca antrenament, da, avem mai multe ore de înot, el înoată mai mult decât colegii lui, pentru că și probele pe care le înoată ne solicită să ne antrenăm mai mult și să înotăm mai mult ca număr de kilometri, dar credem că am făcut o treabă bună pentru acest campionat”, a declarat la Digi24, alături de elevul ei, antrenorarea Iulia Becheru.

Întrebat dacă există vreo zi în care este liber și poate să facă ce vrea, Vlad Stancu a răspuns zâmbind: „Da, pe 25 decembrie și 1 ianuarie”. A adăugat apoi că și duminicile le are libere.

Vlad Stancu are 16 ani și s-a apucat de înot de la 6-7 ani. Părinții l-au dus la înot fiindcă era foarte activ.

Cum se antrenează Vlad Stancu. Face yoga și are un program special de nutriție

„Pe la 5:00 mă trezesc, mă pregătesc de antrenament, la 7:00 sunt în apă, termin undeva pe la 9:00 - 9:30. După poate mai am o ședință de saună, masaj poate, mă duc acasă, mănânc - asta în zilele fără școală - mă odihnesc și la ora 16:00 sar din nou în apă pentru al doilea antrenament”, a povestit Vlad cum se desfășoară o zi de antrenament.

Astfel, are 10 antrenamente pe săptămână, care includ și pregătirea fizică pe uscat - de două-trei ori pe săpătmână -, dar și o ședință de yoga.

Creșterea în intensitate a antrenamentului în cazul unui înotător se face gradual, cu atât mai mult cu cât Vlad este încă un junior și va rămâne la această categorie și la anul. Dar atunci când se apropie un concurs important, trebuie intensificată pregătirea, a explicat antrenoarea Iulia Becheru.

Colaborarea sportiv-părinți-antrenor este esențială, pentru a-l putea ajuta în toate privințele, mai spune antrenoarea Iulia Becheru. „Părinții mă sprijină foarte mult, uneori mai trag de mine, pot să spun, în zilele când trebuie să mă trezesc devreme”, mărturisește David, care spune însă că nu simte niciodară vreun fel de presiune din partea lor.

Vlad a intrat de ceva vreme într-un program special de nutriție, cu un meniu special, iar mama lui „este o eroină, pentru că stă să îi pregătească toate mesele ca la carte, se transformă în master-chef în curând”, spune antrenoarea Iulia Becheru.

Nutriția este foarte importantă, mai ales în cazul înotătorilor de cursă lungă. Vlad înoată în jur de 7 până la 8,5 kilometri pe antrenament. Organismul are nevoie, pentru a se reface, de toate substanțele din alimente și ele trebuie consumate într-un anume fel și imediat după efort, a precizat antrenoarea.

Un nou suflu și o nouă mentalitate în rândul tinerilor sportivi

Noile generații vin din urmă cu un alt suflu și cu o altă mentalitate. „Eu sunt un fanatic al înotului și urmăresc fiecare cursă a celor care au făcut înot înaintea mea, Răzvan Florea, Dragoș Coman... Am văzut cât de greu le-a fost și eu am vrut să fac ceva peste și am vrut să fie cât mai bine”, a explicat Vlad Stancu, o atitudine pe care o regăsim și la Alexia Tatu, proaspăta câștigătoare la Wimbledon Under-14, care, comparată cu Simona Halep, s-a declarat onorată, dar a spus că ar vrea să-i depășească performanțele.

„Noi, antrenorii, ne străduim să îi învățăm să fie liberi și fără frici, dar cu siguranță că e vorba și de o altă generație. Începem să trăim alte vremuri și ei sunt viitorul nostru, până la urmă, și cred că e un viitor mai bun, sunt copii buni care se formează, cresc frumos sub ochii noștri și cu siguranță și la noi în țară se vor întâmpla lucrurile mai bine și sperăm să ne îndreptăm spre mai bine din toate punctele de vedere”, spune antrenoarea Iulia Becheru.

„Schimbările în mentalitatea acestor copii se produc treptat și sunt rezultatul unui cumul de factori, nu e vorba numai de ceea ce se întâmplă la antrenamente, ci mediul înconjurător probabil că îi ajută să gândească și să se comporte altfel”, a explicat ea.

„Dincolo de calitățile fizice, pe care nu ni le putem alege, copilul trebuie să facă sportul pe care îl practică cu plăcere, este primul ingredient, să-și dorească, și bineînțeles, să asculte și să fie foarte atent la toate informațiile pe care antrenorul i le oferă. Iar dincolo de partea tehnică, din antrenamente, bineînțeles că viața din afara antrenamentelor trebuie să fie ordonată - cu atenție la ce mâncăm, cu atenție cum ne odihnim, cât de mult, cât de des și dacă se întrunește acest cumul de factori, vin și rezultatele, cu răbdare și perseverență”, a arătat Iulia Becheru.

„De-abia aștept să înfrunt pregătirea pentru Jocurile Olimpice” din 2024, care va fi și mai dură ca cea de până acum, spune Vlad Stancu.

Editor : Luana Pavaluca