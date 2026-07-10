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Video Rivali în bazin, prieteni în afara lui: David Popovici, gazdă pentru adversarul său din China, Pan Zhanle

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Campionii olimpici la nataţie David Popovici şi Pan Zhanle. Foto Digi24
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Din articol
„Ne fugărim unul pe altul” David Popovici, ghid pentru oaspetele din China

Campionii olimpici la nataţie David Popovici şi Pan Zhanle, rivali în bazin, dar prieteni în afara lui, se antrenează în aceste zile împreună la Bucureşti, într-un cantonament organizat în România. După şedinţele de pregătire, sportivul român şi-a asumat şi rolul de gazdă, prezentându-i înotătorului chinez oraşul şi cultura românească.

Înotătorul chinez Pan Zhanle, actualul deţinător al recordului mondial la 100 de metri liber, a venit în România la iniţiativa echipei sale pentru a se pregăti alături de David Popovici.

„Ne fugărim unul pe altul”

David Popovici a descris colaborarea drept un schimb valoros de experienţă.

„Nu am mai avut un partener care să mă fugărească atât de tare. A fost iniţiativa lor, ei au venit cu această propunere să ne antrenăm împreună. Eu am fost foarte bucuros, mi s-a părut o idee foarte bună. Este un exemplu foarte bun de respect şi de valori ale sportului. Un exemplu de prietenie şi un exemplu că până şi cei mai mari rivali se pot antrena împreună”, a declarat David Popovici.

Sportivul român spune că ambii au de învăţat unul de la celălalt, inclusiv din punct de vedere tehnic.

„Putem fi şi prieteni şi putem învăţa unul de la altul după fiecare antrenament. Chiar ne fugărim unul pe altul. Sunt multe aspecte tehnice pe care le am de învăţat de la el, iar el de la mine. De exemplu, împingerea de la perete o face mai bine decât mine, iar eu am o lungime a tracţiunii mai bună”, a explicat campionul olimpic român.

David Popovici, ghid pentru oaspetele din China

Dincolo de orele petrecute în bazin, David Popovici şi-a asumat şi rolul de gazdă pentru rivalul său din China, căruia i-a prezentat Bucureştiul şi o parte din cultura românească.

„L-am dus la cel mai bun restaurant românesc, unde i-a plăcut foarte mult. A mâncat din toate. Am avut grijă să îl duc la burgerul meu preferat, la îngheţata mea preferată şi i-am arătat atracţiile oraşului. A spus că îi place şi a părut foarte sincer”, a povestit David Popovici.

Sportivul român a dezvăluit că urmează să îi arate lui Pan Zhanle şi alte locuri din România.

„Urmează să mergem curând la Peleş, pentru că România nu este doar Bucureşti şi am vrea să îi arătăm mai multe”, a spus acesta.

La rândul său, Pan Zhanle s-a declarat impresionat de experienţa din România.

„Miercuri am avut o cină împreună, iar mâncarea a fost foarte bună”, a declarat sportivul chinez.

Acesta a precizat că în această săptămână a învăţat de la David Popovici „concentrare şi autodisciplină”.

David Popovici nu exclude ca următorul cantonament comun să aibă loc în China, la invitaţia lui Pan Zhanle, ceea ce ar transforma colaborarea dintre cei doi într-un veritabil schimb internaţional de experienţă între doi dintre cei mai valoroşi înotători ai momentului.

Până atunci, sportivul român continuă pregătirea pentru Campionatele Europene de la Paris, programate în perioada 10-16 august.

Editor : Ș.A.

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